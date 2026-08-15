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Un potente terremoto de magnitud 7,7 causa víctimas mortales en Indonesia

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MAUMERE (Indonesia), 15/08/2026.- A handout photo made available by the National Search and Rescue Agency of Indonesia (BASARNAS) shows rescuers searching for victims after a 7.7 magnitude earthquake in Maumere, East Nusa Tenggara province, Indonesia, 15 August 2026. A powerful earthquake struck off Indonesia’s Flores Island, killing people and prompting a tsunami warning. (Terremoto/sismo) EFE/EPA/BASARNAS / HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALESHANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
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El seísmo ha sacudido de madrugada la isla de Flores, frente a la costa norte y a 15 kilómetros de profundidad, y ha provocado heridos, derrumbes y la evacuación de cerca de 2000 personas.

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