Veterinarios, científicos y autoridades tratan de averiguar qué está provocando la muerte de al menos 20 elefantes en el ecosistema de Amboseli (sur de Kenia), uno de los principales destinos turísticos del país. Los animales presentan síntomas como parálisis, dificultades para caminar y problemas respiratorios. Las autoridades investigan el origen de la afección mientras intentan contener la preocupación en una zona donde la fauna salvaje es uno de los grandes motores económicos.