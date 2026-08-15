El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que declarará "muy pronto" el estrecho de Ormuz territorio estadounidense una vez concluya la guerra con Irán, pese a las dificultades para alcanzar un acuerdo entre las partes. Teherán ha rechazado de inmediato sus declaraciones y ha reivindicado su control sobre esta estratégica vía marítima.

Trump dice que EEUU controlará el paso por Ormuz

"Cuando hayamos acabado de derrotar a Irán, que está sufriendo una derrota aplastante, muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos. En esencia, eso es lo que es", ha afirmado Trump durante un acto celebrado en Garden City.

El presidente estadounidense también se ha referido al bloqueo naval y ha sostenido que "ningún barco pasa a menos que nosotros lo permitamos". Sus declaraciones se producen en un contexto de fuertes tensiones entre Washington y Teherán y después de varias semanas sin avances suficientes para que ambas partes se sienten a negociar.

Irán rechaza las amenazas de Trump

La respuesta iraní no se ha hecho esperar. El viceministro de Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, ha rechazado las palabras del presidente estadounidense y ha asegurado que "el estrecho de Ormuz no se puede tomar con tuits, portaaviones, decretos ni discursos electorales".

Gharibabadi ha añadido que Irán "no teme a las amenazas ni se intimida ante las demostraciones de poder" y ha instado a la Administración Trump a "aceptar la realidad de una vez por todas".

Teherán reivindica el control del estrecho

El viceministro iraní ha afirmado que Estados Unidos ha sufrido "graves derrotas estratégicas" y ha defendido que el estrecho de Ormuz "era, es y será iraní".

Según Gharibabadi, esta vía marítima "solo se abrirá y cerrará bajo el mando iraní". Asimismo, ha advertido de que Irán mantendrá el bloqueo mientras Washington no acepte, según su versión, la situación derivada del conflicto.

El estrecho de Ormuz constituye una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de hidrocarburos y conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo.