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Landetako baso-sutea berpiztu da eta 1.600 hektarea erre ditu

Oraingoz, 500 biztanle inguru ebakuatu dituzte sugarrak Luglon herrira hurbildu ahala.

Iragarkia
18:00 - 20:00

Girondan beste sute handi bat izan zen uztailaren amaieran. Argazkia: EuropaPress.

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Landetan ostegunean piztutako sutea larunbat goizaldean berpiztu da, eta 1.600 hektarea inguru erre ditu, Gilles Clavreul prefetak jakitera eman duenez.

Luglon udalerriaren hegoaldean hasi zen sua, eta Garein ingurura zabaldu da. Ondorioz, ehun pertsona inguru ebakuatu behar izan dituzte.

Ostegunetik ostiralerako gauean, Luglongo kanpineko zenbait biztanle eta turista ere ebakuatu behar izan zituzten.

1949. urtetik Frantzian izan den suterik handiena kontrolatu eta astebetera piztu da sutea.

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