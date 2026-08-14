Se reactiva el incendio de las Landas, que ya ha quemado 1600 hectáreas
El fuego comenzó al sur del municipio de Luglon y se ha extendido a las proximidades de Garein.
El incendio declarado el jueves en Las Landas se ha reactivado en la madrugada del sábado y ya ha quemado cerca de 1600 hectáreas, ha anunciado el prefecto Gilles Clavreul.
El fuego comenzó al sur del municipio de Luglon y se ha extendido a las proximidades de Garein, por lo que se ha procedido a la evacuación de alrededor de un centenar de personas en la zona.
En la noche del jueves al viernes también habían sido evacuados algunos habitantes y turistas del camping en Luglon.
Este incendio se ha producido una semana después de haber controlado el mayor fuego de Francia desde 1949.
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