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Se reactiva el incendio de las Landas, que ya ha quemado 1600 hectáreas

El fuego comenzó al sur del municipio de Luglon y se ha extendido a las proximidades de Garein.

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El entorno de la Gironda sufrió otro gran incendio a finales de julio. Foto: EuropaPress
Euskaraz irakurri: Landetako sutea berpiztu da eta 1.600 hektarea erre ditu
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Agencias | EITB

Última actualización

El incendio declarado el jueves en Las Landas se ha reactivado en la madrugada del sábado y ya ha quemado cerca de 1600 hectáreas, ha anunciado el prefecto Gilles Clavreul.

El fuego comenzó al sur del municipio de Luglon y se ha extendido a las proximidades de Garein, por lo que se ha procedido a la evacuación de alrededor de un centenar de personas en la zona.

En la noche del jueves al viernes también habían sido evacuados algunos habitantes y turistas del camping en Luglon.

Este incendio se ha producido una semana después de haber controlado el mayor fuego de Francia desde 1949.

Protestan los bomberos de Iparralde para reclamar mayores recursos
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