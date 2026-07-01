DOBLE TERREMOTO EN VENEZUELA
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El momento en el que interceptan a un policía robando dinero entre los escombros del terremoto en Venezuela

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Euskaraz irakurri: Venezuelako polizia bat lurrikarak suntsitutako eraikinetatik dirua lapurtzen harrapatu duten unea
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EITB

Última actualización

Cuatro policías fueron detenidos este martes en Venezuela acusados de apropiarse de "bienes económicos" entre los escombros de edificaciones derrumbadas en el estado La Guaira, el más afectado por los terremotos de la semana pasada, según han informado las autoridades.

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