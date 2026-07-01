El momento en el que interceptan a un policía robando dinero entre los escombros del terremoto en Venezuela

Once personas han muerto este domingo tras estrellarse una avioneta de saltos en paracaídas en la localidad de Tomblaine, a las afueras de Nancy, en el noreste de Francia. La Prefectura del departamento de Meurthe y Mosela ha informado del incidente y del balance de víctimas, entre las que están el piloto, cinco instructores y cinco personas que tenían previsto realizar un salto en paracaídas en tándem.