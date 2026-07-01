Lurrikaretatik astebetara, 2.295 hildako eta 11.200 zauritu baino gehiago zenbatu dituzte Venezuelan
Zazpi egun igaro diren arren, erreskate-taldeak ezin izan dira iritsi eroritako eraikin guztietara. Kasu askotan, senideak eta bizilagunak dira hondakinen artean lanean ari direnak, eta laguntza faltak eragindako haserrea zabaltzen hasi da.
Erreskate lanek aurrera jarraitzen dute Venezuelan, joan den asteazkenean 7,2 eta 7,5 graduko bi lurrikara izan eta astebetera. Jorge Rodriguez Venezuelako Parlamentuko presidenteak tragediaren zifrak eguneratu ditu asteazken honetan: oraingoz, 2.295 hildako eta 11.267 zauritu zenbatu dituzte.
Venezuelako tragedia beste fase batean sartu da. Izan ere, 72 ordutik aurrera, bizirik dauden pertsonak aurkitzeko aukerak izugarri jaisten dira, adituen arabera. Ondorioz, bizilagun asko senitartekoen gorpuen bila ari dira, duintasunez ehorzteko asmoz.
Horrez gainera, dagoeneko 160 ordu baino gehiago igaro direnez, erreskatatzaile askok lanean jarraitzen duten arren, nazioarteko talde batzuk euren herrialdeetara itzultzea erabaki dute. Horren adibide Herbeheretatik joandako erreskate-taldeak amaitutzat eman du Hego Amerikako herrialdean burutu duen misioa.
Kritikak eta haserrea baliabide faltagatik
Alabaina, erreskate-taldeak ez dira eroritako eraikin guztietara iritsi. Leku batzuetan, esperientziarik gabeko zibilak, senideak eta bizilagunak, dira hondakinen artean lanean ari direnak, euren senitarteko eta ezagunak aurkitzeko helburuarekin.
La Guairan, tragediak gehien suntsitu duen estatuan, hainbat familiak hondeamakinak dituzten ekipoak alokatu dituzte, eguneko 1.000 dolar inguru ordainduta. Hondakinak kentzen jarraitzea dute helburu nagusi eta prest daude horretarako behar dena ordaintzeko, baina aukera hori dirudunen esku dago soilik.
Egoera horretan, Gobernuarekiko haserrea zabaltzen hasi da lurrikaren ondorioz desagertutakoen senideen eta kaltetuen artean. Baliabide eta koordinazio falta kritikatzen dute, bai erreskate-lanetan, baita bizirik irten direnei eman beharreko laguntza antolatzean ere.
Hondamendia gutxi balitz, hainbat lagunek egoera baliatu dute lapurretak egiteko, kaltetuen sumindura areagotuz.
Venezuelako polizia bat lurrikarak suntsitutako eraikinetatik dirua lapurtzen harrapatu duten unea
Oposizioaren parte den Plataforma Unitaria Democrática (PUD) plataformako kideek "neurri honetako larrialdi bati" erantzuteko Estatuak dituen "ahultasun larriak" azpimarratu dituzte. Hainbat urtetako "erakundeen utzikeria" salatu dute eta egoera "herritarrek ordaintzen" dutela deitoratu dute.
Bitartean, herritarrek laguntza-sareak osatu dituzte kaltetuentzat; badira bizirik atera direnak edota hildakoak aurkitu ahal izateko webgune digitalak sortu dituztenak, beste batzuk dohaintzak jasotzeko eta beharra dutenei laguntzeko guneak jarri dituzte martxan,...
Oposizioko Maria Corina Machadok, adibidez, webgune bat sustatu du herritarrek desagertuen berri eman dezaten. Orain arte, senitarteko eta lagunekin kontaktuan jarri ez diren 40.668 pertsona erregistratu dituzte bertan.
Bien bitartean, Delcy Rodriguez presidenteak nazio-mailako dolua deklaratu du 7 egunez, asteazken honetatik aurrera.
Gobernuak emandako azken datuen arabera, 80.870 familia artatu dituzte. Bestetik, erreskate lanetan 26.121 venezuelar eta 3.660 erreskatatzaile atzerritar ari direla jakinarazi dute, 148 txakur eta 49 ibilgailuren laguntzarekin.
Eraikinetan eragindako kalteei dagokienez, Nazio Batuen Garapenerako Programak 6.700 milioi dolarreko aurretiazko kalkulua egin du.
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Venezuelako polizia bat lurrikarak suntsitutako eraikinetatik dirua lapurtzen harrapatu duten unea
Lau polizia atxilotu dituzte astearte honetan Venezuelan, La Guairan eraitsitako eraikinen hondakinen artean "ondasun ekonomikoak" bereganatzea egotzita, bertako agintariek jakinarazi dutenez.
La Guairako portua gorputegi inprobisatu bihurtu da hildakoak identifikatzeko
Erreskate-lanek aurrera jarraitzen dute Venezuelan, baina gero eta pertsona gutxiago topatzen dituzte bizirik. Ospitaleetako gorputegiek gainezka egin dute eta, besteak beste, La Guairako portua gorputegi inprobisatu bihurtu da. Handik, Caracasera bidaltzen dituzte identifikatutako gorpuak.
Beste lurrikara bat izan da Venezuelan, 4,6 gradukoa
Jorge Rodriguez Venezuelako Parlamentuko presidenteak adierazi duenez, ez du kalterik eragin.
Gutxienez sei lagun hil dira Alemanian adingabeen zentro batean izandako tiroketa batean
Poliziak hainbat zauritu daudela ere jakinarazi du. Operazioan zehar hiru pertsona atxilotu dituzte; horietako bat tiroen ustezko egilea da. Agintarien arabera, tiroketa ustezko delitugilearen alabaren zaintzari buruzko liskar baten ondorioz izan da.
Venezuelako lurrikarak utzitako txikizioa, airetik ikusita
774 eraikin daude kaltetuta edo kolapsatuta, eta, horrek 12.721 familiari eragin die. Tokian nazioarteko 2.624 erreskatatzaile ari dira lanean, harrapatutakoak bilatu eta ateratzeko.
Dagoeneko 1.450 pertsona hil dira Venezuelan, lurrikaren ondorioz
Halaber, 3.150 pertsona zauritu dira, 774 eraikin daude kaltetuta edo kolapsatuta, eta, horrek, 12.721 familiari eragin die. Tokian nazioarteko 2.624 erreskatatzaile ari dira lanean, bizirik izan daitezkeen pertsonak bilatzeko.
Ordu erabakigarriak Venezuelan: bizirik egon daitezkeen pertsonen bilaketa areagotu dute
Mundu osoko salbamendu- eta erreskate-taldeek lanean jarraitzen dute, atsedenik gabe, hondakinen artean harrapatuta geratu diren pertsonen bila.
Hilik topatu dute Jon Sustacha, Venezuelan bilatzen ari ziren ingeniari bilbotarra
Bilaketa-lanetan ari zirela aurkitu dute haren gorpua, igande arratsaldean, La Guaira estatuan kolapsatutako eraikin bateko hondakinen artean. Bere familiak herritarren laguntza eskatu du zenbait egunez, hura aurkitzen saiatzeko.
11 pertsona hil dira Frantziako ekialdean izan den hegazkin istripu batean
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