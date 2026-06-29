Lurrikarak Venezuelan
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Beste lurrikara bat izan da Venezuelan, 4,6 gradukoa

Jorge Rodriguez Venezuelako Parlamentuko presidenteak adierazi duenez, ez du kalterik eragin.

AME5576. CARACAS (VENEZUELA), 29/06/2026.- Personas esperan afuera de un edificio tras un sismo de magnitud 4,6 este lunes, en Caracas (Venezuela). Un sismo de magnitud 4,6 sacudió una zona en el norte de Venezuela, la misma devastada por el doble terremoto del pasado miércoles que ya causó al menos 1.450 muertos y 3.150 heridos, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). EFE/ Henry Chirinos

Hainbat pertsona eraikin batetik kanpo zain, 4,6 graduko lurrikara baten ostean, Caracasen. Argazkia: EFE

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Venezuelarrak 4,6 graduko lurrikara batek astinduta esnatu dira astelehen honetan, herrialdearen iparraldean, baina ez du kalterik eragin herrialdean. Bost egun baino ez dira pasa lurrikara bikoitza izan zenetik, eta orain arte 1.719 hildako utzi ditu.

Estatu Batuetako Geologia Zerbitzuak (USGS) adierazi duenez, dardara berri horrek 10 kilometroko sakonera izan du, eta epizentroa Caraballeda herritik 27 kilometro iparraldera izan da, La Guairan, asteazkeneko lurrikarek gehien kaltetu duten estatuan.

Ikerketa Sismologikoen Venezuelako Fundazioak (Funvisis), bestalde, 4,2ko magnitudea izan duela esan du.

Nolanahi ere, Jorge Rodriguez Venezuelako Parlamentuko presidenteak Telegram bidez adierazi duenez, ez dago kalte gehigarririk lurraldean.

Erreskate lanek jarraitzen dute

La Guairako biztanleek eroritako eraikinetan harrapatuta dauden senideen bila jarraitzen dute, eta funtzionario eta makineria gutxi daudela salatu dute.

Igandean, Delcy Rodriguez Venezuelako presidenteak adierazi zuen erreskate lanek aurrera jarraituko zutela, oraindik pertsonak bizirik zeudelako.

Lurrikara bikoitzaren ondorioz kalteak jasan zituzten etxebizitzak ikuskatzeko batzorde bat berehala sortuko zela iragarri zuen, eta eskolak bertan behera utzi zituen astebetez. Presidentzia-batzordea arduratuko da, halaber, bestelako azpiegiturak ebaluatzeaz.

Zifra ofizial berrienen arabera, 1.719 pertsona hil dira, eta 3.150 zauritu. 

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