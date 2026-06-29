Beste lurrikara bat izan da Venezuelan, 4,6 gradukoa
Jorge Rodriguez Venezuelako Parlamentuko presidenteak adierazi duenez, ez du kalterik eragin.
Venezuelarrak 4,6 graduko lurrikara batek astinduta esnatu dira astelehen honetan, herrialdearen iparraldean, baina ez du kalterik eragin herrialdean. Bost egun baino ez dira pasa lurrikara bikoitza izan zenetik, eta orain arte 1.719 hildako utzi ditu.
Estatu Batuetako Geologia Zerbitzuak (USGS) adierazi duenez, dardara berri horrek 10 kilometroko sakonera izan du, eta epizentroa Caraballeda herritik 27 kilometro iparraldera izan da, La Guairan, asteazkeneko lurrikarek gehien kaltetu duten estatuan.
Ikerketa Sismologikoen Venezuelako Fundazioak (Funvisis), bestalde, 4,2ko magnitudea izan duela esan du.
Nolanahi ere, Jorge Rodriguez Venezuelako Parlamentuko presidenteak Telegram bidez adierazi duenez, ez dago kalte gehigarririk lurraldean.
Erreskate lanek jarraitzen dute
La Guairako biztanleek eroritako eraikinetan harrapatuta dauden senideen bila jarraitzen dute, eta funtzionario eta makineria gutxi daudela salatu dute.
Igandean, Delcy Rodriguez Venezuelako presidenteak adierazi zuen erreskate lanek aurrera jarraituko zutela, oraindik pertsonak bizirik zeudelako.
Lurrikara bikoitzaren ondorioz kalteak jasan zituzten etxebizitzak ikuskatzeko batzorde bat berehala sortuko zela iragarri zuen, eta eskolak bertan behera utzi zituen astebetez. Presidentzia-batzordea arduratuko da, halaber, bestelako azpiegiturak ebaluatzeaz.
Zifra ofizial berrienen arabera, 1.719 pertsona hil dira, eta 3.150 zauritu.
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Venezuelako lurrikarak utzitako txikizioa, airetik ikusita
774 eraikin daude kaltetuta edo kolapsatuta, eta, horrek 12.721 familiari eragin die. Tokian nazioarteko 2.624 erreskatatzaile ari dira lanean, harrapatutakoak bilatu eta ateratzeko.
Dagoeneko 1.450 pertsona hil dira Venezuelan, lurrikaren ondorioz
Halaber, 3.150 pertsona zauritu dira, 774 eraikin daude kaltetuta edo kolapsatuta, eta, horrek, 12.721 familiari eragin die. Tokian nazioarteko 2.624 erreskatatzaile ari dira lanean, bizirik izan daitezkeen pertsonak bilatzeko.
Ordu erabakigarriak Venezuelan: bizirik egon daitezkeen pertsonen bilaketa areagotu dute
Mundu osoko salbamendu- eta erreskate-taldeek lanean jarraitzen dute, atsedenik gabe, hondakinen artean harrapatuta geratu diren pertsonen bila.
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Hainbat estatu kidek erreskate taldeak, suhiltzaileak eta medikuak bidali dituzte, eta Copernicus satelite sistema larrialdietako taldeei laguntzeko eskaini dute.
Itxaropena Venezuelan: haurtxo bat erreskatatu dute hondakinen artetik
Erreskate taldeek haurtxo bat eta horren ama bizirik atera dituzte Venezuelan lurrikarek utzitako hondakinen artetik. Azken datuen arabera, 1.000 hildako baino gehiago zenbatu dituzte dagoeneko. NBEren esanetan, 50.000 pertsona daude desagertuta, eta bi euskal herritar daude horien artean.
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