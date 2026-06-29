Gutxienez sei lagun hil dira Alemanian adingabeen zentro batean izandako tiroketa batean
Poliziak hainbat zauritu daudela ere jakinarazi du. Operazioan zehar hiru pertsona atxilotu dituzte; horietako bat tiroen ustezko egilea da.
Sei pertsona hil eta hainbat zauritu dira Alemanian, adingabeen arretarako zentro batean izandako tiroketa batean. Gertakaria astelehen honetako 12:10ean (bertako ordua) jazo da, Stade hirian, Saxonia Beherean. Poliziak jakitera eman duenez, operazioan 3 pertsona atxilotu dituzte, tartean tiroen ustezko egilea.
50.000 biztanleko hiria da Stade. Bertako poliziak "operatibo handi" baten berri eman du WhatsApp sare sozialean duen kanalaren bidez. Hasiera batean, gertakarien "eremutik irtetea" edo "saihestea" gomendatu die herritarrei. Ondorengo mezu batean, ez dagoela "arriskurik herritarrentzat" adierazi du.
Adingabeak eta amak babesteko zentro batean izan da tiroketa. Momentuz, ez dakite gertatutakoaren arrazoia zein izan den, ezta gertakarien garapen zehatza zein izan den ere. Ikerketak aurrera darrai.
Agintariek zabaldutako informazioaren arabera, bost pertsona gertakarien lekuan bertan hil dira. Seigarrena ospitalean hil da, zaurien ondorioz. Guztiak helduak direla baieztatu dute.
Ustezko tiratzailea polizia-operazioan zehar atxilotu dute, "jazarpen labur bat" egin ondoren. Berarekin zihoan emakumea eta hirugarren pertsona bat "neurri polizialen menpe" daudela jakinarazi dute.
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