Al menos seis muertos en un tiroteo ocurrido en un centro de menores en Alemania
La Policía informa de que hay, además, varios heridos. A lo largo de la operación han detenido a tres personas, uno de ellos es el supuesto autor de los disparos.
Un tiroteo ocurrido en un centro de atención menores de Alemania ha provocado al menos seis personas fallecidas y varios heridos. El suceso ha ocurrido a las 12:10 horas -hora local- de este lunes en la ciudad de Stade, en la Baja Sajonia. La Policía ha informado que durante la operación ha detenido de 3 personas, entre ellos el supuesto autor de los disparos.
La Policía de Stade, una ciudad de unos 50 000 habitantes, ha informado sobre un "gran operativo policial" a través de su canal de whatsapp. En un principio, ha recomendado a la población "abandonar o evitar" la zona de los hechos por seguridad, aunque en un mensaje posterior ha informado que "no existe riesgo para la población".
El tiroteo ha tenido lugar en un centro de acogida de menores y de madres bajo tutela. Por el momento, se desconoce cuál ha sido la razón de lo ocurrido y el desarrollo concreto de los hechos. La investigación sigue su curso.
Según la información difundida por las autoridades, cinco personas han muerto en el lugar de los hechos y una sexta ha fallecido en el hospital a causa de sus heridas. Todos ellos son adultos.
Un portavoz de las fuerzas de seguridad ha afirmado, en declaraciones a los medios, que el presunto tirador ha sido detenido, tras "una breve persecución", junto con una mujer que lo acompañaba. Hay un tercer detenido que se encuentra también "sometido a medidas policiales".
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