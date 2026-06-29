Venezuela despierta sacudida por un nuevo sismo a cinco días del doble terremoto
Los venezolanos han despertado este lunes sacudidos por un nuevo sismo de magnitud 4,6 en la zona norte del país, reavivando los temores de nuevos daños, cuando han transcurrido cinco días desde el doble terremoto que ha dejado hasta el momento un balance de 1719 fallecidos.
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha indicado que este nuevo temblor, que ha obligado a numerosas personas a salir nuevamente de sus viviendas, ha tenido una profundidad de 10 kilómetros, con su epicentro localizado a 27 kilómetros al norte de la localidad de Caraballeda en La Guaira, el estado más afectado por el doble terremoto del miércoles.
La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) ha dicho, por su parte, que la magnitud ha sido de 4,2.
El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha indicado en un mensaje en Telegram que no hay reportes de daños adicionales en ninguna parte del territorio nacional.
Sigue la búsqueda
Los habitantes de La Guaira siguen buscando a sus familiares atrapados en los edificios derrumbados, mientras denuncian la escasa presencia de funcionarios y de maquinaria.
El domingo, la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, señaló que las labores de rescate continuarían porque todavía se estaban encontrando personas con vida.
Anunció la creación inmediata de una comisión para inspeccionar las viviendas que sufrieron daños por el doble seísmo y extendió por una semana la suspensión de clases. La comisión presidencial se encargará también de evaluar otro tipo de infraestructuras.
De acuerdo con las cifras oficiales más recientes, han fallecido 1719 personas, mientras que hay 3150 heridos, pese a que el sábado se reportaron 3238 heridos, sin que se haya ofrecido detalles sobre la razón de esta disminución.
Gobiernos de otros países actualizaron el domingo las cifras de sus connacionales fallecidos, entre ellos 17 españoles, 7 portugueses y 46 lusodescendientes, de los cuales ocho eran menores, así como tres chilenos, y este lunes Cuba ha informado de una víctima mortal.
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La devastación tras el terremoto de Venezuela, desde el aire
12 721 familias han quedado damnificadas y un total de 774 edificios se han visto afectados o han quedado colapsados. Las personas fallecidas se elevan a 1450 y 3150 las personas heridas. 2624 rescatistas internacionales siguen las labores de búsqueda de supervivientes.
Se elevan a 1450 las personas fallecidas por el doble terremoto en Venezuela
Asimismo, hay 3150 personas heridas, 12 721 familias han quedado damnificadas y un total de 774 edificios se han visto afectados o han quedado colapsados. El número de rescatistas internacionales se ha elevado a 2624.
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