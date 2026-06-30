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La Guairako portua gorputegi inprobisatu bihurtu da hildako pertsonak identifikatzeko

Iragarkia
(Foto de ARCHIVO) 26 June 2026, Venezuela, La Guaira: People search for survivors amid the rubble following devastating earthquakes in Venezuela. Photo: Javier Campos/ Javier Campos/ DPA 26/6/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Erreskate-lanek aurrera jarraitzen dute Venezuelan, baina bizirik topatzen dituzten pertsonak gero eta gutxiago dira. Ospitaleetako gorputegiek gainezka egin dute eta, besteak beste, La Guairako portua gorputegi inprobisatu bihurtu da. Handik, Caracasera bidaltzen dituzte identifikatutako gorpuak.

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