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La capilla ardiente de Alí Jameneí ha sido abierta en Teherán

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Iran hilleta
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Teheranen gaur zabaldu dute Ali Khameiren hil kapera
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Agencias | EITB

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En la capilla ardiente de Alí Jameneí se ha dado el último adiós al máximo ayatolá asesinado el primer día de la guerra en Teherán.  El ataúd de Jameneí ha sido colocado en el centro y, a su alrededor, cuatro urnas funerarias de los familiares que lo acompañaban el día del ataque. A partir de mañana, los ciudadanos podrán acceder a la mezquita donde se encuentra el féretro y, el lunes, este recorrerá las calles de Teherán.

Irán Política Internacional

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