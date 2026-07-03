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Teheranen gaur zabaldu dute Ali Khameiren hil kapera

Iragarkia
Iran hilleta
18:00 - 20:00
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ali Khameneiren hileta-kaperan, gerraren lehen egunean hil zuten aiatola gorenari azken agurra eman diote Teheranen. Khameneiren hilkutxa erdian eta inguruan beste lau jarri dituzte, erasoaren egunean berarekin zeuden senideen hileta-kutxak. Bihar eta etzi herritarrak sartu ahal izango dira hilkutxa dagoen meskitara, eta astelehenean, Teherango kaleak zeharkatuko ditu.

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