¿Cómo conocer el estado del tráfico? Webs, teléfonos y todos los canales de información
Con motivo de las vacaciones estivales, quien más quien menos tiene previsto ponerse al volante para disfrutar de unos días de descanso o para viajar a un destino vacacional. En este sentido, antes de ponerse en ruta, conviene informarse del estado de las carreteras para evitar retenciones o incluso prevenir accidentes. Recogemos los principales recursos de información del tráfico en Euskal Herria pero también de España y Francia.
Tráfico en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa
El Departamento de Seguridad tiene activo desde el pasado 26 de junio la Operación Especial Salida-Retorno de Verano 2026, en la que se prevén 4,55 millones de desplazamientos. Estos son los recursos informativos del tráfico en Euskadi:
Teléfono de información 24/7: 011
Web de incidencias de tráfico.
Cámaras del tráfico, en directo.
Redes sociales:
El perfil de la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco en X (antigua Twitter).
WhatsApp de Orain: El servicio de noticias de EITB informa a través de su WhatsApp de incidencias y accidentes importantes.
Estado del tráfico en Navarra
En la Comunidad Foral, hay diferentes canales para acceder a la información de tráfico:
Teléfono de información del estado de las carreteras (es un contestador automático) : 848 423 500
El visor de tráfico de Navarra
También pueden consultarse las cámaras colocadas en toda la comunidad foral.
Situación de las carreteras en Iparralde
Si conduces por Ipar Euskal Herria, estas son las mejores herramientas oficiales para consultar el estado del tráfico:
Web del tráfico del Gobierno francés. También dispone de aplicación oficial.
Teléfono de información: 0800 100 200
Web de la autopista de las Landas, la A63.
Dirección General de Tráfico (DGT) en España
En el estado español, la DGT centraliza la información de tráfico a través de sus diversos canales de información:
Teléfono del estado de las carreteras: 011
Situación a tiempo real, en su web.
Redes sociales:
Estado de las carreteras en Francia
En el estado francés, el gobierno galo cuenta con una web, Bison Futé, para informar del estado de las carreteras
También es fiable el portal Infotrafic.
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