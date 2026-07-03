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¿Cómo conocer el estado del tráfico? Webs, teléfonos y todos los canales de información

Informarse del estado de las carreteras es clave para evitar accidentes y buscar rutas alternativas que nos permitan realizar nuestro trayecto de una manera segura, sin sobresaltos. Reunimos las vías para hacerlo tanto si viajas por Euskal Herria como si vas al extranjero.
(Foto de ARCHIVO) Decenas de vehículos durante la operación retorno por la carretera A6 con motivo de la Semana Santa 2026, a 5 de abril de 2026, en Madrid (España). La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que las retenciones comiencen a media mañana en las principales vías de regreso, intensificándose por la tarde en autovías y autopistas que conducen hacia las grandes ciudades. Diego Radamés / Europa Press 05 ABRIL 2026;RETORNO;SEMANA SANTA;CARRETERA;COCHES;A6;MADRID 05/4/2026
Imagen de archivo de tráfico. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Non eta nola kontsultatu trafikoaren egoera? Telefonoak, webguneak eta informazio kanal guztiak
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Eider Garaikoetxea O. | EITB

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Con motivo de las vacaciones estivales, quien más quien menos tiene previsto ponerse al volante para disfrutar de unos días de descanso o para viajar a un destino vacacional. En este sentido, antes de ponerse en ruta, conviene informarse del estado de las carreteras para evitar retenciones o incluso prevenir accidentes. Recogemos los principales recursos de información del tráfico en Euskal Herria pero también de España y Francia.

Tráfico en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa

El Departamento de Seguridad tiene activo desde el pasado 26 de junio la Operación Especial Salida-Retorno de Verano 2026, en la que se prevén 4,55 millones de desplazamientos. Estos son los recursos informativos del tráfico en Euskadi:

Teléfono de información 24/7: 011

Web de incidencias de tráfico

Cámaras del tráfico, en directo.

Redes sociales:

El perfil de la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco en X (antigua Twitter).

WhatsApp de Orain: El servicio de noticias de EITB informa a través de su WhatsApp de incidencias y accidentes importantes.

Estado del tráfico en Navarra

En la Comunidad Foral, hay diferentes canales para acceder a la información de tráfico:

Teléfono de información del estado de las carreteras (es un contestador automático) : 848 423 500

El visor de tráfico de Navarra

También pueden consultarse las cámaras colocadas en toda la comunidad foral.

Situación de las carreteras en Iparralde

Si conduces por Ipar Euskal Herria, estas son las mejores herramientas oficiales para consultar el estado del tráfico:

Web del tráfico del Gobierno francés. También dispone de aplicación oficial.

Teléfono de información: 0800 100 200

Web de la autopista de las Landas, la A63.

Dirección General de Tráfico (DGT) en España

En el estado español, la DGT centraliza la información de tráfico a través de sus diversos canales de información:

Teléfono del estado de las carreteras: 011

Situación a tiempo real, en su web.

Cámaras de tráfico.

Redes sociales:

Canal de información en X

Estado de las carreteras en Francia

En el estado francés, el gobierno galo cuenta con una web, Bison Futé, para informar del estado de las carreteras

También es fiable el portal Infotrafic

 

Tráfico Accidentes de Tráfico Comunidad Autonóma Vasca Navarra Iparralde Sociedad

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Euskadi vive el junio más cálido desde al menos 1970 tras una ola de calor histórica

Esta anomalía térmica estuvo marcada por una excepcional ola de calor entre los días 21 y 27 que dejó máximas superiores a los 44 °C en la vertiente cantábrica y noches eminentemente tropicales. Ante la severidad de la situación y el extremo riesgo de incendios, las autoridades vascas se vieron obligadas a activar un total de 39 alertas meteorológicas, entre ellas, 3 alarmas rojas.

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