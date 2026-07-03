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Non eta nola kontsultatu trafikoaren egoera? Telefonoak, webguneak eta informazio kanal guztiak

Errepideen egoeraren berri izatea funtsezkoa da istripuak saihesteko eta gure ibilbidea modu seguruan eta ezustekorik gabe egin ahal izateko. Informazio iturri nagusiak bildu ditugu, Euskal Herrian zein atzerrira bidaiatu behar baduzu.

(Foto de ARCHIVO) Decenas de vehículos durante la operación retorno por la carretera A6 con motivo de la Semana Santa 2026, a 5 de abril de 2026, en Madrid (España). La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que las retenciones comiencen a media mañana en las principales vías de regreso, intensificándose por la tarde en autovías y autopistas que conducen hacia las grandes ciudades. Diego Radamés / Europa Press 05 ABRIL 2026;RETORNO;SEMANA SANTA;CARRETERA;COCHES;A6;MADRID 05/4/2026

Hainbat auto errepide batean. Artxiboko argazkia: Europa Press

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Eider Garaikoetxea O. | EITB

Azken eguneratzea

Udako oporrak direla eta, gutxi-asko, edonork hartu beharko du autoa atseden egun batzuez gozatzeko. Horren harira, errepidera atera aurretik komeni da trafikoaren egoeraren berri izatea, pilaketak saihestu edo istripuak eta sorpresa desatseginak ekiditeko. Egunotan Euskal Herrian barrena ibili, edota Espainiara edo Frantziara joateko asmoa baduzu, hona hemen eskura izan beharreko hainbat informazio iturri: 

Trafikoa Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan

Segurtasun Sailak ekainaren 26an jarri zuen martxan 2026ko Udako Irteera-Itzulera Operazio Berezia, 4,55 milioi joan-etorri aurreikusten dituena. Hauek dira Euskadiko trafikoaren informazio baliabide garrantzitsuenak: 

Informazio telefonoa (uneoro eskura): 011

Trafikoko gorabeheren webgunea. 

Trafikoko kamerak, zuzenean.

Sare sozialak:

Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritzaren profila X-n (lehengo Twitter).

Orainen WhatsAppa : EITBren albiste zerbitzuak gorabehera eta istripu garrantzitsuen berri ematen du WhatsApp bidezko abisu sistemaren bidez. 

Trafikoaren egoera Nafarroan

Foru Erkidegoan, trafikoari buruzko informazioa eskuratzeko hainbat bide daude:

Errepideen egoerari buruzko informazio telefonoa (erantzungailu automatikoa da): 848 423 500

Nafarroako Trafiko Bisorea.

Foru erkidego osoan jarritako kamerak ere kontsulta daitezke.

Ipar Euskal Herriko errepideen egoera

Ipar Euskal Herritik gidatzen baduzu, hauek dira trafikoaren egoera kontsultatzeko tresna ofizialak:

Frantziako Gobernuaren trafikoaren webgunea. Aplikazioa ere badu.

Informazio telefonoa: 0800 100 200

Landetako autobidearen webgunea, A63.

Espainiako Trafiko Zuzendaritza Nagusia (DGT)

Espainiako Estatuan, DGTren esku dago errepideen egoeraren berri ematea. 

Errepideen egoeraren telefonoa: 011

Egoera denbora errealean, bere webgunean.

Trafiko-kamerak.

Sare sozialak:

DGTren informazio-kanala X-n.

Errepideen egoera Frantzian

Frantziako Estatuan, gobernuak webgunea du, Bison Fute, trafikoko gorabeherak jakinarazteko. 

Infotrafic ataria ere fidagarria da.

Trafikoa Trafiko Istripuak Euskal Autonomia Erkidegoa Nafarroa Iparralde Gizartea

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