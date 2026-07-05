Un montañero de Urnieta fallece cuando descendía del Pic du Midi d’Ossau

Un joven de 24 años de Urnieta (Gipuzkoa) falleció este sábado cuando descendía, junto con otros montañeros, del Pic du Midi D’Ossau, en el Pirineo occidental, según ha podido saber EITB. Cayó aproximadamente 20 metros mientras descendía en rápel por el Pic du Midi d'Ossau, informa ICI en su web.

Según explicaron sus compañeros a los rescatistas, el grupo de unos siete montañeros comenzaron el descenso de este emblemático pico de la comuna de Laruns, en los Pirineos Atlánticos, alrededor de las 14:00 horas, y el joven resbaló y cayó aproximadamente 20 metros, chocando contra unas rocas.

Sus compañeros pidieron ayuda, pero el equipo de rescate de montaña no pudo más que confirmar el fallecimiento del joven. Las circunstancias exactas de su muerte aún se están investigando.