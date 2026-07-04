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Pamplona ya huele a San Fermín

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PAMPLONA, 03/07/2026.- Pamplona ya se viste de blanco y rojo, una señal inequívoca de que los Sanfermines están a la vuelta de la esquina. Basta con pasear por sus calles para comprobar cómo los escaparates de todo tipo de comercios se tiñen de la característica marea rojiblanca: camisas, pantalones, fajas, pañuelos, complementos e incluso lencería ocupan un lugar protagonista. La ciudad comienza a transformarse mucho antes del chupinazo y son precisamente las tiendas las que reflejan el inicio de la cuenta atrás. Porque si hay algo que simboliza la identidad de estas fiestas es su indumentaria, ese uniforme no escrito y obligtorio que durante ocho días inunda Pamplona. En la capital navarra, vestir de blanco no responde únicamente a una elección estética, sino que simboliza el sentimiento de pertenencia a una de las fiestas más universales.EFE/ Jesús Diges
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: San Fermin usaina dario jada Iruñeari
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EITB

Última actualización

A escasos días del txupinazo, el blanco y el rojo ya han tomado la capital navarra. Entretanto, la hostelería y los comercios ultiman los preparativos para el estadillo de la fiesta. 

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