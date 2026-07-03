VIOLENCIA MACHISTA
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Confirmados como crímenes machistas los asesinatos de tres mujeres en Alicante y Málaga

Un hombre ha sido detenido este viernes acusado de matar a su mujer y a una de sus hijas y herir de gravedad a otra. El miércoles, el cadáver de una mujer fue hallado en Málaga; llevaba desaparecida desde marzo. El autor confeso del crimen, su expareja, ha ingresado en prisión.

GRAFCVA4852. ALICANTE, 03/07/2026.- Un agente de la Guardia Civil trabaja en el chalet donde investiga la muerte de una mujer y una de sus hijas a manos, presuntamente, del padre, que ha sido hospitalizado con heridas de arma blanca junto a otra de sus hijas, en la partida de El Fenollar, en el término de Alicante, han informado a EFE fuentes del instituto armado. EFE/Morell
La Guardia Civil investiga el crimen de Alicante. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Hilketa matxistak Alacanten eta Malagan: hiru emakume hil dituzte
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Agencias | EITB

Última actualización

El Ministerio de Igualdad ha confirmado como crímenes machistas los asesinatos de tres mujeres en Cañada del Fenollar (Alicante) y Rincón de la Victoria (Málaga). Con estos dos casos confirmados, son ya 27 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año en el Estado español —tres en Hego Euskal Herria—.

El último asesinato machista ha tenido lugar este viernes en una vivienda unifamiliar de la localidad alicantina de la Cañada del Fenollar. Un hombre de 53 años se encuentra detenido acusado de matar a cuchilladas a su mujer, de 51, y a una hija de 20, y herir de gravedad a otra hija de 26. Ha sido, precisamente, la mujer herida quien ha alertado de los hechos mediante una llamada al teléfono 112.

No constan denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, que permanece ingresado en el hospital bajo custodia policial por las heridas autoinfligidas.  

Tampoco existían denuncias previas de la otra víctima, una mujer de 35 años de Málaga, desaparecida el 31 de marzo y hallada el pasado miércoles muerta en un pozo de Rincón de la Victoria, cuyo asesinato deja a una menor huérfana. Su expareja, de 49 años, confesó el crimen y dijo el lugar en el que estaba el cuerpo.

Precisamente, el varón ha ingresado este viernes en prisión. Hay otras dos personas investigadas por un delito de encubrimiento en este caso.

El número de asesinadas a manos de hombres machistas asciende a 1368 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos, según el comunicado del Ministerio, que cifra en 524 los menores huérfanos de la violencia de género, 14 de ellos este 2026.

Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía y/o llama a alguno de los siguientes números de teléfono gratuitos: 900 840 111 (teléfono de Euskadi), 016 (teléfono del Estado español) o 3919 (teléfono de Iparralde, operativo las 24 horas excepto los domingos y festivos de 09:00 a 18:00); no dejan rastro en la factura pero sí en el teléfono; Por lo tanto, asegúrate de borrarlo.

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