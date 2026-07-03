Confirmados como crímenes machistas los asesinatos de tres mujeres en Alicante y Málaga

El Ministerio de Igualdad ha confirmado como crímenes machistas los asesinatos de tres mujeres en Cañada del Fenollar (Alicante) y Rincón de la Victoria (Málaga). Con estos dos casos confirmados, son ya 27 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año en el Estado español —tres en Hego Euskal Herria—.

El último asesinato machista ha tenido lugar este viernes en una vivienda unifamiliar de la localidad alicantina de la Cañada del Fenollar. Un hombre de 53 años se encuentra detenido acusado de matar a cuchilladas a su mujer, de 51, y a una hija de 20, y herir de gravedad a otra hija de 26. Ha sido, precisamente, la mujer herida quien ha alertado de los hechos mediante una llamada al teléfono 112.

No constan denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, que permanece ingresado en el hospital bajo custodia policial por las heridas autoinfligidas.

Tampoco existían denuncias previas de la otra víctima, una mujer de 35 años de Málaga, desaparecida el 31 de marzo y hallada el pasado miércoles muerta en un pozo de Rincón de la Victoria, cuyo asesinato deja a una menor huérfana. Su expareja, de 49 años, confesó el crimen y dijo el lugar en el que estaba el cuerpo.

Precisamente, el varón ha ingresado este viernes en prisión. Hay otras dos personas investigadas por un delito de encubrimiento en este caso.

El número de asesinadas a manos de hombres machistas asciende a 1368 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos, según el comunicado del Ministerio, que cifra en 524 los menores huérfanos de la violencia de género, 14 de ellos este 2026.