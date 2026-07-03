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Un gran incendio forestal en Girona arde sin control

La columna de humo del incendio del Baix Empordá ha alcanzado este viernes los 5 kilómetros de altitud.
La Bisbal de l'Empordà (Girona), 03/07/2026.-Vista del incendio forestal de La Bisbal de l’Empordà este viernes. El incendio, que ha comenzado esta mañana como consecuencia de unas chispas generadas en unos trabajos agrícolas, avanza sin control avivado por la tramontana y ha quemado unas 750 hectáreas, fuego por el que se ha confinado a unas 12.000 personas en varios municipios de la Costa Brava, en Girona, y contra el que trabajan más de doscientos bomberos.-EFE/David Borrat.
Vista del incendio forestal este viernes. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Baso-sute handi bat piztu da Gironan
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Agencias | EITB

Última actualización

La gran columna de humo generada por el incendio forestal que avanza este viernes sin control en el macizo de Les Gavarres, en el Baix Empordà (Girona), ha alcanzado una altitud de entre 4 y 5 kilómetros, según ha confirmado el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat).

Este gran foco ya ha calcinado como mínimo 1280 hectáreas, y ha obligado a ordenar el confinamiento preventivo de unas 12 000 personas en la Costa Brava.

Paralelamente, hay un segundo incendio activo en el núcleo de Vilavenut, en el municipio gerundense de Fontcoberta, que ha alcanzado unas 35 hectáreas y cuya simultaneidad con el de les Gavarres mantiene cortadas al tráfico hasta cinco carreteras.

Un detenido

Los Mossos d'Esquadra han identificado y detenido este viernes a un hombre por su presunta relación con el incendio de Les Gavarres.

El fuego pudo originarse mientras el detenido hacía trabajos con una radial cerca de la carretera, según los Mossos, que recuerdan que estas tareas están suspendidas con peligro muy alto de incendio.

Incendios Cataluña Sociedad

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