EHU dará a conocer el lunes las notas de la PAU de todas las asignaturas y la comparativa entre ellas
La vicerrectora de EHU, Estitxu Garai, ha mostrado su apoyo al profesorado y a las personas que han corregido los exámenes y ha expresado su "preocupación" ante el "riesgo de quedarse sin personal corrector" después de que, a causa de las presiones, varios hayan decidido no corregir exámenes el año que viene.
EHU ha adelantado que el próximo lunes ofrecerá datos que ayudarán a aclarar la polémica de los exámenes de euskera, con una comparación entre materias. Según han adelantado, se pondrá de manifiesto que los ceros no han salido sólo en el examen de euskera, y que hay otras asignaturas en las que ha habido incluso más ceros que en el de euskera.
El rector de EHU, Joxerramon Bengoetxea, y la vicerrectora de Grado y Transformación Digital, Urtza Garay, detallarán el lunes las notas obtenidas por los estudiantes, asignatura a asignatura, en la prueba de acceso a la Universidad, así como la comparación entre asignaturas y con el histórico de resultados.
La vicerrectora de EHU, Estitxu Garai, ha señalado que durante estas semanas todos los grupos han trabajado “intensamente” para poder extraer y estructurar estos datos, “en vista de la necesidad que hay de hacer una comparativa y aportar luz”. Así, cree que la información que se presentará el lunes será “mucho más detallada” y espera, con ello, aportar al asunto “la luz que necesita”.
Independientemente de la presentación del lunes, Garai ha mostrado otra preocupación: el riesgo de quedarse sin personal corrector. Y es que, debido a la presión que han sufrido muchos de ellos este año, son varias las personas que han decidido no realizar correcciones el año que viene. Así, ha apoyado a este personal corrector y les ha agradecido su valentía al haber dado testimonio de lo vivido.
Mientras tanto, el personal docente e investigador de EHU ha hecho público un escrito y ha iniciado una recogida de firmas para mostrar su solidaridad con el profesorado de las Pruebas de Acceso a la Universidad. Además de mostrar su preocupación e indignación, denuncian que cuestionar públicamente el trabajo y la actitud del profesorado y pretender condicionar la revisión de los exámenes es “muy grave”. Asimismo, muestran su preocupación ante las consecuencias que esta situación pueda generar en el futuro. Dicen que se ha atacado a “todo el sistema educativo público”.
La vicelehendakari, Ibone Bengoetxea, ha mostrado su apoyo al personal examinador y ha calificado de "totalmente injustas" las críticas que están recibiendo; según ella "el hecho de que 36 de 12 000 alumnos hayan recurrido la nota en euskera no puede poner en duda todo un sistema".
En las últimas horas se ha conocido, por otra parte, que un alumno ha solicitado que no se tenga en cuenta su nota en matemáticas, además de la nota de euskera, por sospechas de que pudiera haber “irregularidades” en el proceso de corrección del mismo, en concreto "no garantizarse el anonimato". Pide que se tenga en cuenta la nota obtenida en estas dos materias en Bachillerato en vez de la de la PAU.
No se descarta que más familias presenten recursos similares en los próximos días.
Te puede interesar
Confirmados como crímenes machistas los asesinatos de tres mujeres en Alicante y Málaga
Un hombre ha sido detenido este viernes acusado de matar a su mujer y a una de sus hijas y herir de gravedad a otra. El miércoles, el cadáver de una mujer fue hallado en Málaga; llevaba desaparecida desde marzo. El autor confeso del crimen, su expareja, ha ingresado en prisión.
La Ertzaintza investiga una agresión con arma blanca a un hombre de 29 años en San Sebastián
El joven ha sido trasladado al Hospital Donostia pero, al parecer, las heridas no revisten gravedad.
Blusas y neskas de Vitoria-Gasteiz homenajearán con pañuelos negros a las víctimas del 3 de marzo
Además, realizarán un acto el 6 de agosto en recuerdo de los cinco trabajadores asesinados por la Policía.
Osakidetza detecta el primer caso de atrofia muscular espinal a través de la prueba del talón
Gracias al diagnóstico precoz de esa dolencia neuromuscular rara, el bebé ya ha sido derivado a Neuropediatría del Hospital Universitario de Donostia, y está recibiendo terapia génica. Su evolución inicial es buena. El programa de cribado neonatal, conocido popularmente como la prueba del talón, permite detectar hasta 24 enfermedades.
El punto de información sobre las agresiones sexistas vuelve por sanfermines a la Plaza del Castillo
Policía Foral, Policía Municipal y Guardia Civil han diseñado un dispositivo de seguridad conjunto que prevé más de 250 controles de alcohol y drogas en los accesos a Pamplona con motivo de las fiestas de San Fermín.
Aplican el antideslizante en el recorrido del encierro de San Fermín para evitar resbalones
Una decena de personas ha trabajado durante la noche para extender el producto antideslizante en alrededor de 1 875 metros cuadrados. Las zonas protegidas van desde el final de la cuesta de Santo Domingo hasta pasados unos metros de la curva de Mercaderes, ya en plena Estafeta, y la labor se lleva a cabo de manera manual, aplicando el compuesto con regaderas y escobones. Según los responsables, el antideslizante produce una reacción que libera los microporos de la parte silícea del pavimento que a lo largo del año se ven obstruidos por la suciedad o el pulido de las máquinas de limpieza, y dichos orificios producen un efecto ventosa que permite un mejor agarre y que funciona especialmente bien cuando el pavimento está mojado. Este compuesto se aplica desde hace 20 años en San Fermín.
¿Cómo conocer el estado del tráfico? Webs, teléfonos y todos los canales de información
Informarse del estado de las carreteras es clave para evitar accidentes y buscar rutas alternativas que nos permitan realizar nuestro trayecto de una manera segura, sin sobresaltos. Reunimos las vías para hacerlo tanto si viajas por Euskal Herria como si vas al extranjero.
Las dos heridas graves del atropello en Navarrería están estables, una fuera de la UCI
La investigación del accidente ocurrido continúa abierta.
Una guía alerta sobre el maltrato económico y abuso financiero a personas mayores
El documento recoge diversas señales de alerta, entre ellas movimientos bancarios inusuales, facturas sin pagar o un control excesivo del dinero por parte de otra persona.