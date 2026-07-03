EHU dará a conocer el lunes las notas de la PAU de todas las asignaturas y la comparativa entre ellas

EHU ha adelantado que el próximo lunes ofrecerá datos que ayudarán a aclarar la polémica de los exámenes de euskera, con una comparación entre materias. Según han adelantado, se pondrá de manifiesto que los ceros no han salido sólo en el examen de euskera, y que hay otras asignaturas en las que ha habido incluso más ceros que en el de euskera.

El rector de EHU, Joxerramon Bengoetxea, y la vicerrectora de Grado y Transformación Digital, Urtza Garay, detallarán el lunes las notas obtenidas por los estudiantes, asignatura a asignatura, en la prueba de acceso a la Universidad, así como la comparación entre asignaturas y con el histórico de resultados.

La vicerrectora de EHU, Estitxu Garai, ha señalado que durante estas semanas todos los grupos han trabajado “intensamente” para poder extraer y estructurar estos datos, “en vista de la necesidad que hay de hacer una comparativa y aportar luz”. Así, cree que la información que se presentará el lunes será “mucho más detallada” y espera, con ello, aportar al asunto “la luz que necesita”.

Independientemente de la presentación del lunes, Garai ha mostrado otra preocupación: el riesgo de quedarse sin personal corrector. Y es que, debido a la presión que han sufrido muchos de ellos este año, son varias las personas que han decidido no realizar correcciones el año que viene. Así, ha apoyado a este personal corrector y les ha agradecido su valentía al haber dado testimonio de lo vivido.

Mientras tanto, el personal docente e investigador de EHU ha hecho público un escrito y ha iniciado una recogida de firmas para mostrar su solidaridad con el profesorado de las Pruebas de Acceso a la Universidad. Además de mostrar su preocupación e indignación, denuncian que cuestionar públicamente el trabajo y la actitud del profesorado y pretender condicionar la revisión de los exámenes es “muy grave”. Asimismo, muestran su preocupación ante las consecuencias que esta situación pueda generar en el futuro. Dicen que se ha atacado a “todo el sistema educativo público”.

La vicelehendakari, Ibone Bengoetxea, ha mostrado su apoyo al personal examinador y ha calificado de "totalmente injustas" las críticas que están recibiendo; según ella "el hecho de que 36 de 12 000 alumnos hayan recurrido la nota en euskera no puede poner en duda todo un sistema".

En las últimas horas se ha conocido, por otra parte, que un alumno ha solicitado que no se tenga en cuenta su nota en matemáticas, además de la nota de euskera, por sospechas de que pudiera haber “irregularidades” en el proceso de corrección del mismo, en concreto "no garantizarse el anonimato". Pide que se tenga en cuenta la nota obtenida en estas dos materias en Bachillerato en vez de la de la PAU.

No se descarta que más familias presenten recursos similares en los próximos días.