Fiestas de Vitoria-Gasteiz
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Blusas y neskas de Vitoria-Gasteiz homenajearán con pañuelos negros a las víctimas del 3 de marzo

Además, realizarán un acto el 6 de agosto en recuerdo de los cinco trabajadores asesinados por la Policía.
Los blusas y neskas de Vitoria-Gasteiz homenajearán con pañuelos negros a las víctimas del 3 de marzo REMITIDA / HANDOUT por MARTXOAK 3 Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 03/7/2026
Han realizado una rueda de prensa para presentar tanto el pañuelo como el acto. Foto: Martxoak 3
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Agencias | EITB

Última actualización

El 3 de marzo de 1976 estará presente este año en las Fiestas de La Blanca de Vitoria con el diseño de un pañuelo conmemorativo y la celebración de un acto el 6 de agosto en recuerdo de los cinco trabajadores asesinados por disparos de la Policía armada cuando participaban en una asamblea en el barrio de Zaramaga.

La Asociación 3 de Marzo en colaboración con la Comisión de Blusas y Neskas y la Federación de Asociaciones de Blusas ha convocado este acto de homenaje el próximo 6 de agosto a las 19:00 horas frente a la Catedral nueva.

Además, tal y como han avanzado este viernes en una comparecencia de prensa conjunta, se ha diseñado un pañuelo conmemorativo con motivo de los 50 años de la masacre.

"Queremos animar a toda la sociedad gasteiztarra a llevarlo durante las fiestas, pero, sobre todo, a que la gente acuda con él al acto del 6 de agosto", ha explicado la portavoz de la asociación, Nerea Martínez.

Fiestas de La Blanca 2025 Memoria Histórica 3 de marzo Sociedad

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18:00 - 20:00
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Hace  min.

Aplican el antideslizante en el recorrido del encierro de San Fermín para evitar resbalones

Una decena de personas ha trabajado durante la noche para extender el producto antideslizante en alrededor de 1 875 metros cuadrados. Las zonas protegidas van desde el final de la cuesta de Santo Domingo hasta pasados unos metros de la curva de Mercaderes, ya en plena Estafeta, y la labor se lleva a cabo de manera manual, aplicando el compuesto con regaderas y escobones. Según los responsables, el antideslizante produce una reacción que libera los microporos de la parte silícea del pavimento que a lo largo del año se ven obstruidos por la suciedad o el pulido de las máquinas de limpieza, y dichos orificios producen un efecto ventosa que permite un mejor agarre y que funciona especialmente bien cuando el pavimento está mojado. Este compuesto se aplica desde hace 20 años en San Fermín.
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