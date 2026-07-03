Blusas y neskas de Vitoria-Gasteiz homenajearán con pañuelos negros a las víctimas del 3 de marzo
El 3 de marzo de 1976 estará presente este año en las Fiestas de La Blanca de Vitoria con el diseño de un pañuelo conmemorativo y la celebración de un acto el 6 de agosto en recuerdo de los cinco trabajadores asesinados por disparos de la Policía armada cuando participaban en una asamblea en el barrio de Zaramaga.
La Asociación 3 de Marzo en colaboración con la Comisión de Blusas y Neskas y la Federación de Asociaciones de Blusas ha convocado este acto de homenaje el próximo 6 de agosto a las 19:00 horas frente a la Catedral nueva.
Además, tal y como han avanzado este viernes en una comparecencia de prensa conjunta, se ha diseñado un pañuelo conmemorativo con motivo de los 50 años de la masacre.
"Queremos animar a toda la sociedad gasteiztarra a llevarlo durante las fiestas, pero, sobre todo, a que la gente acuda con él al acto del 6 de agosto", ha explicado la portavoz de la asociación, Nerea Martínez.
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