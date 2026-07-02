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Una guía alerta sobre el maltrato económico y abuso financiero a personas mayores

El documento recoge diversas señales de alerta, entre ellas movimientos bancarios inusuales, facturas sin pagar o un control excesivo del dinero por parte de otra persona.
(Foto de ARCHIVO) Una persona mayor usando un ordenador en una foto de archivo de la fundación. REMITIDA / HANDOUT por FUNDACIÓ FERRER I GUÀRDIA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 05/12/2019
Una persona mayor utiliza un ordenador. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Adinekoen aurkako tratu txar ekonomikoari eta finantza-abusuari buruzko gida bat landu dute
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EITB

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Una guía elaborada por el Gobierno Vasco ha puesto el foco en el maltrato económico o abuso financiero que sufren algunas personas mayores, una forma de violencia que suele producirse en el entorno más cercano y que, en muchas ocasiones, se presenta como una ayuda o una actuación "por su bien".

El documento, que se divide en diversos apartados, explica que este tipo de abuso puede manifestarse de distintas formas, como el uso no autorizado de cuentas bancarias, la apropiación de pensiones, la presión para firmar documentos o las estafas telefónicas y digitales, entre otros ejemplos.

La guía también identifica factores que pueden aumentar el riesgo, como la soledad, la dependencia para realizar gestiones, las dificultades con la tecnología o el deterioro cognitivo.

Además, recoge diversas señales de alerta, entre ellas movimientos bancarios inusuales, facturas sin pagar o un control excesivo del dinero por parte de otra persona.

Como medidas preventivas, recomienda revisar con calma la documentación económica, no compartir claves bancarias, salvo que sea imprescindible, y consultar con profesionales antes de tomar decisiones importantes.

En caso de sospecha, aconseja hablar con la persona afectada con respeto, recopilar la información disponible y acudir a entidades bancarias, servicios sociales, fuerzas de seguridad o asesoramiento jurídico según la situación.

Muchas personas que sufren estas situaciones sienten vergüenza, miedo o dependencia emocional de la persona que les hace daño. Por eso, es muy importante no juzgar ni culpar a la persona mayor. Tampoco es bueno discutir o enfrentarse directamente.

Es mejor, escuchar con atención, creer lo que cuenta la persona, acompañar y ofrecer ayuda, sin obligar a tomar decisiones.

La publicación concluye recordando que necesitar apoyo no implica perder la capacidad de decidir sobre el propio patrimonio, y subraya la importancia de proteger la autonomía, la dignidad y los derechos de las personas mayores.

Gobierno Vasco Comunidad Autonóma Vasca Denuncias Delitos Sociedad

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