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Aplican el antideslizante en el recorrido del encierro de San Fermín para evitar resbalones

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(Foto de ARCHIVO) Aplicación de líquido antideslizante en el recorrido del encierro. REMITIDA / HANDOUT por CRISTINA NUÑEZ - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 02/7/2025
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Agencias | EITB

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Una decena de personas ha trabajado durante la noche para extender el producto antideslizante en alrededor de 1 875 metros cuadrados. Las zonas protegidas van desde el final de la cuesta de Santo Domingo hasta pasados unos metros de la curva de Mercaderes, ya en plena Estafeta, y la labor se lleva a cabo de manera manual, aplicando el compuesto con regaderas y escobones. Según los responsables, el antideslizante produce una reacción que libera los microporos de la parte silícea del pavimento que a lo largo del año se ven obstruidos por la suciedad o el pulido de las máquinas de limpieza, y dichos orificios producen un efecto ventosa que permite un mejor agarre y que funciona especialmente bien cuando el pavimento está mojado. Este compuesto se aplica desde hace 20 años en San Fermín.

San Fermín Sociedad

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