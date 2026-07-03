SAN FERMIN 2026

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San Fermineko entzierroen ibilbidean irrist ez egiteko produktua aplikatu dute

Iragarkia
(Foto de ARCHIVO) Aplicación de líquido antideslizante en el recorrido del encierro. REMITIDA / HANDOUT por CRISTINA NUÑEZ - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 02/7/2025
18:00 - 20:00
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Hamar bat pertsonak lan egin dute gauean produktu irristagaitza 1.875 metro karratu ingurutan zabaltzeko. Eremu babestuak Santo Domingoko aldaparen amaieran hasi eta Mercaderesko bihurgunera eta metro batzuk harago heltzen dira, Estafetaraino, hain zuzen ere. Lana eskuz egiten da, ureztagailuak eta erratzak erabilita. Arduradunen arabera, likido irristagaitzak erreakzio bat sortzen du, eta erreakzio horrek zoladuraren mikroporoak askatzen ditu. Zulo horiek bentosa-efektua sortzen dute, eta saihestu egiten du pertsonek edo zezenek irrist egitea. Konposatua duela 20 urtetik aplikatzen da Sanferminetan, eta bereziki ondo funtzionatzen du zoladura bustita dagoenean.

Sanferminak Gizartea

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