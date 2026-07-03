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Navarreria kaleko harrapaketan zauritutako bi lagunak egonkor daude, bat ZIUtik kanpo

Gertatutako argitzeko ikerketak zabalik jarraitzen du.

PAMPLONA, 28/06/2026.- Varias personas han sido atropelladas este domingo en la calle Navarrería del Casco Antiguo de Pamplona por un camión de la basura con una avería en el sistema de frenado. EFE/ Jesús Diges
Pertsona bat hil zen istripuan eta lau zauritu istripuan. Argazkia: EFE
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EITB

Azken eguneratzea

Ekainaren 28an Iruñeko Navarreria kalean izandako harrapaketan zauritutako bi emakumeak egonkor daude, eta bat ZIUtik atera dute, Nafarroako Unibertsitate Ospitaleak jakitera eman duenez.

Zaurietako bat, 38 urteko emakume bat, Zainketa Intentsiboetako Unitatean dago, traumatismo ugarirekin, baina egonkor.

Bigarren zauritua, 30 urteko emakumea, traumatismoak ditu baita ere eta egonkor dago. ZIUtik atera dute.

Navarreria kalean izan zen istripuan pertsona bat hil zen eta lau zauritu. Gertatutako argitzeko ikerketak zabalik jarraitzen du.

Iruñea Trafiko Istripuak Gizartea

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