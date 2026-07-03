Navarreria kaleko harrapaketan zauritutako bi lagunak egonkor daude, bat ZIUtik kanpo
Gertatutako argitzeko ikerketak zabalik jarraitzen du.
Ekainaren 28an Iruñeko Navarreria kalean izandako harrapaketan zauritutako bi emakumeak egonkor daude, eta bat ZIUtik atera dute, Nafarroako Unibertsitate Ospitaleak jakitera eman duenez.
Zaurietako bat, 38 urteko emakume bat, Zainketa Intentsiboetako Unitatean dago, traumatismo ugarirekin, baina egonkor.
Bigarren zauritua, 30 urteko emakumea, traumatismoak ditu baita ere eta egonkor dago. ZIUtik atera dute.
Navarreria kalean izan zen istripuan pertsona bat hil zen eta lau zauritu. Gertatutako argitzeko ikerketak zabalik jarraitzen du.
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