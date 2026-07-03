SAN FERMIN JAIAK

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Sexu erasoei aurre egiteko informazio gunea Gaztelu plazan zabalduko dute, sanferminetan

Foruzaingoak, Udaltzaingoak eta Guardia Zibilak elkarlanean segurtasun dispositiboa diseinatu dute, eta horren baitan alkohol eta droga kontrolak egingo dituzte Iruñeko sarbideetan. 

GRAFCAV9647. PAMPLONA, 04/07/2025.- Un año más, el Ayuntamiento de Pamplona ha instalado en la Plaza del Castillo el punto de información sobre la campaña “Pamplona libre de agresiones sexistas / Eraso sexistarik Gabe, Iruña aske”, que abrirá del 5 al 14 de julio. El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron (d); la concejala delegada de Igualdad, Acción Comunitaria, Barrios, Participación Ciudadana y Euskera, Zaloa Basabe; y el concejal delegado de Acción Social, Txema Mauléon (2d), han participado esta mañana en la apertura simbólica del punto de información que se concibe como un espacio para facilitar a las chicas y mujeres que lo necesiten ser atendidas por un servicio especializado y ofrecerles información sobre recursos a dónde acudir, direcciones, horarios y acompañamiento. EFE/ Jesús Diges

"Eraso sexistarik gabe, Iruñea aske" kanpainari buruzko informazio gunea uztailaren 5etik 14ra irekiko dute, Gaztelu plazan. Argazkia: EFE

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

San Fermin jaiak datorren astelehenean hasiko dira, eta beste urte batez 'Eraso sexistarik gabe, Iruñea aske' kanpainari buruzko informazio gunea zabalduko dute Gaztelu plazan, uztailaren 5etik 14ra bitartean. 

Informazio, sentsibilizazio eta prebentzio gunea da sexu erasoen aurrean, eta erreferentziazko lekua entzute aktiborako eta erasoak salatzeko.

Ez da biktimei laguntzeko zerbitzu bat, baina eskura dituen baliabideei buruzko informazioa emango du, eta ahalmena izango du erasorik izanez gero laguntza zerbitzuak eta protokoloak martxan jartzeko.

250 alkohol eta droga kontrol baino gehiago egingo dituzte

Sanferminak Iruñea Nafarroa Jaiak Foruzaingoa Gizartea

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

San Fermineko entzierroen ibilbidean irrist ez egiteko produktua aplikatu dute

Hamar bat pertsonak lan egin dute gauean produktu irristagaitza 1.875 metro karratu ingurutan zabaltzeko. Eremu babestuak Santo Domingoko aldaparen amaieran hasi eta Mercaderesko bihurgunera eta metro batzuk harago heltzen dira, Estafetaraino, hain zuzen ere. Lana eskuz egiten da, ureztagailuak eta erratzak erabilita. Arduradunen arabera, likido irristagaitzak erreakzio bat sortzen du, eta erreakzio horrek zoladuraren mikroporoak askatzen ditu. Zulo horiek bentosa-efektua sortzen dute, eta saihestu egiten du pertsonek edo zezenek irrist egitea. Konposatua duela 20 urtetik aplikatzen da Sanferminetan, eta bereziki ondo funtzionatzen du zoladura bustita dagoenean.

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