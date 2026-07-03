La Ertzaintza investiga una agresión con arma blanca a un hombre de 29 años en San Sebastián
La Ertzaintza ha abierto una investigación por una agresión con arma blanca sufrida por un hombre de 29 años la madrugada de este viernes en la Avenida de Madrid de San Sebastián. La víctima ha tenido que ser trasladada al Hospital Donostia.
Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos han sucedido poco antes de las 06:00 de la mañana de este viernes, cuando se ha recibido un aviso de que se había producido un incidente en la Avenida de Madrid de la capital guipuzcoana.
Los agentes que se han desplazado hasta el lugar han encontrado un varón, de 29 años, ensangrentado y con varias heridas de arma blanca. El joven ha sido trasladado al Hospital Donostia pero, al parecer, las heridas no revisten gravedad.
La víctima ha interpuesto una denuncia en dependencias de la Ertzaintza pero, de momento, no hay detenidos. La Policía autonómica ha abierto una investigación.
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