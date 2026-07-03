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Donostian 29 urteko gizon bati arma zuriz egindako eraso bat ikertzen ari da Ertzaintza 

Gaztea Donostia Ospitalera eraman dute, baina, dirudienez, zauriak ez dira larriak.
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Agentziak | EITB

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Ertzaintzak ikerketa abiatu du 29 urteko gizon batek arma zuriz egindako eraso batengatik, ostiral goizaldean, Donostiako Madril etorbidean. Biktima Donostia Ospitalera eraman behar izan dute.

Segurtasun Sailak jakitera eman duenez, gertakariak ostiral goizeko 06:00ak baino lehentxeago jazo dira, Gipuzkoako hiriburuko Madril etorbidean eraso bat izan dela jakinarazteko abisua jaso dutenean.

Bertaratutako agenteek 29 urteko gizonezko bat aurkitu dute odoletan eta arma zuriz egindako hainbat zauri zituela. Gaztea Donostia Ospitalera eraman dute, baina, dirudienez, zauriak ez dira larriak.

Biktimak salaketa jarri du polizia-etxean, baina oraingoz ez dute inor atxilotu. Ertzaintzak ikerketa abiatu du.

Ertzaintza Donostia Ospitalea Gipuzkoa Donostia Gizartea

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