Baso-sute handi bat piztu da Gironan
Les Gavarres mendigunean (Baix Empordà, Girona) kontrolik gabe dagoen baso-suteak 1.280 hektarea kiskali ditu jada, eta sugarren ke zutabeak 4-5 kilometroko altuera hartu du ostiral honetan, Kataluniako Meteorologia Zerbitzuak (Meteocat) baieztatu duenez. Agintariek Costa Bravan 12.000 pertsona inguru konfinatzeko agindua eman dute.
Aldi berean, beste sute aktibo bat dago Vilavenut herrigunean, Fontcoberta udalerrian (Girona). 35 hektarea inguru erre dira, eta Gavarres auzoarekin batera bost errepide itxi dituzte.
Atxilotu bat
Esquadra Mossoek gizon bat identifikatu eta atxilotu dute ostiral honetan, Les Gavarreseko sutearekin zerikusia duelakoan.
Mossoen arabera, atxilotuak errepidetik gertu erradial batekin lan egiten zuen bitartean piztu zen sua. Poliziek gogorarazi dutenez, lan horiek debekatuta daude uneotan, sute-arrisku handia dagoelako.
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