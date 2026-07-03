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Baso-sute handi bat piztu da Gironan

Baix Empordako sutearen ke-zutabeak 5 kilometroko altuera hartu du ostiral honetan.
La Bisbal de l'Empordà (Girona), 03/07/2026.-Vista del incendio forestal de La Bisbal de l’Empordà este viernes. El incendio, que ha comenzado esta mañana como consecuencia de unas chispas generadas en unos trabajos agrícolas, avanza sin control avivado por la tramontana y ha quemado unas 750 hectáreas, fuego por el que se ha confinado a unas 12.000 personas en varios municipios de la Costa Brava, en Girona, y contra el que trabajan más de doscientos bomberos.-EFE/David Borrat.
Ostiral honetako baso-sutearen bista. Argazkia: EFE
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Les Gavarres mendigunean (Baix Empordà, Girona) kontrolik gabe dagoen baso-suteak 1.280 hektarea kiskali ditu jada, eta sugarren ke zutabeak 4-5 kilometroko altuera hartu du ostiral honetan, Kataluniako Meteorologia Zerbitzuak (Meteocat) baieztatu duenez. Agintariek Costa Bravan 12.000 pertsona inguru konfinatzeko agindua eman dute.

Aldi berean, beste sute aktibo bat dago Vilavenut herrigunean, Fontcoberta udalerrian (Girona). 35 hektarea inguru erre dira, eta Gavarres auzoarekin batera bost errepide itxi dituzte.

Atxilotu bat

Esquadra Mossoek gizon bat identifikatu eta atxilotu dute ostiral honetan, Les Gavarreseko sutearekin zerikusia duelakoan.

Mossoen arabera, atxilotuak errepidetik gertu erradial batekin lan egiten zuen bitartean piztu zen sua. Poliziek gogorarazi dutenez, lan horiek debekatuta daude uneotan, sute-arrisku handia dagoelako.

Suteak Katalunia Gizartea

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Duela  min.

San Fermineko entzierroen ibilbidean irrist ez egiteko produktua aplikatu dute

Hamar bat pertsonak lan egin dute gauean produktu irristagaitza 1.875 metro karratu ingurutan zabaltzeko. Eremu babestuak Santo Domingoko aldaparen amaieran hasi eta Mercaderesko bihurgunera eta metro batzuk harago heltzen dira, Estafetaraino, hain zuzen ere. Lana eskuz egiten da, ureztagailuak eta erratzak erabilita. Arduradunen arabera, likido irristagaitzak erreakzio bat sortzen du, eta erreakzio horrek zoladuraren mikroporoak askatzen ditu. Zulo horiek bentosa-efektua sortzen dute, eta saihestu egiten du pertsonek edo zezenek irrist egitea. Konposatua duela 20 urtetik aplikatzen da Sanferminetan, eta bereziki ondo funtzionatzen du zoladura bustita dagoenean.

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