INDARKERIA MATXISTA
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Hilketa matxistak Alacanten eta Malagan: hiru emakume hil dituzte

Gizon bat atxilotu dute gaur emaztea eta alabetako bat hiltzea eta beste bat larri zauritzea egotzita. Asteazkenean, emakume baten gorpuatopatu zuten Malagan; martxotik desagertuta zegoen. Hilketaren ustezko egilea, bikotekide ohia, espetxeratu berri dute. 

GRAFCVA4852. ALICANTE, 03/07/2026.- Un agente de la Guardia Civil trabaja en el chalet donde investiga la muerte de una mujer y una de sus hijas a manos, presuntamente, del padre, que ha sido hospitalizado con heridas de arma blanca junto a otra de sus hijas, en la partida de El Fenollar, en el término de Alicante, han informado a EFE fuentes del instituto armado. EFE/Morell

Guardia Zibila ari da Alacanteko krimena ikertzen. Argazkia: EFE

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Berdintasun Ministerioak krimen matxista gisa baieztatu ditu Alacanten eta Malagan izandako hiru emakumeren hilketak. Baieztatutako bi kasu horiekin, 27 dira jada aurten Espainiako Estatuan bikotekide edo bikotekide ohiek eraildako emakumeak —hiru Hego Euskal Herrian—.

Azken hilketa matxista gaur jazo da, Cañada del Fenollar udalerriko (Alacant) etxebizitza batean. 53 urteko gizon bat atxilotu du Guardia Zibilak, emaztea (51 urte) eta 20 urteko alaba labanez hiltzea egotzita. 26 urteko beste alaba larri zauritu du. Hain justu, hirugarren emakume horrek eman du abisua larrialdietan, 112 telefono zenbakira deituta. 

Gizonak ez du aurrekaririk tratu txarrengatik. Ustezko hiltzailea ospitalean dago ingresatuta, bere buruari egindako zauriengatik. 

Beste hilketa matxistaren berri asteazkenean izan zuen Poliziak, Rincon de la Victoria (Malaga) udalerriko putzu batean 35 urteko emakume baten gorpua topatu zutenean. Emakumea desagertuta zegoen martxoaren 31tik. 49 urteko bikotekide ohiak krimena aitortu du, eta hark esan dio Poliziari non dagoen gorpua. Bikoteak alaba adingabea zuen, eta umezurtz utzi du indarkeria matxistak. 

Gizon horrek ere ez zituen tratu txarrengatik aurrekaririk. Ustezko hiltzailea gaur sartu da kartzelan, eta kasu honetan bi pertsona ikerketapean dituzte (bat espetxeratu egin dute) hilketa estaltzeagatik. 

Berdintasun Ministerioaren datuen arabera, gizon matxistek 1.368 emakume hil dituzte 2003tik (datuak biltzeari ekin ziotenetik). Horrez gain, 524 adingabe geratu dira umezurtz, horietatik 14 20026an. 

Tratu txarrak pairatzen badituzu edo kasuren bat ezagutzen baduzu, deitu doako telefono hauetara: 900 840 111 (EAEkoa), 016 (Espainiako Estatukoa) edo 3919 (Iparraldekoa, eguneko 24 orduetan erabilgarri; igande eta jaiegunetan, 09:00etatik 18:00etara). Ez dute fakturan arrastorik uzten, baina bai telefonoan; beraz, dei-zerrendatik ezabatu.

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Duela  min.

San Fermineko entzierroen ibilbidean irrist ez egiteko produktua aplikatu dute

Hamar bat pertsonak lan egin dute gauean produktu irristagaitza 1.875 metro karratu ingurutan zabaltzeko. Eremu babestuak Santo Domingoko aldaparen amaieran hasi eta Mercaderesko bihurgunera eta metro batzuk harago heltzen dira, Estafetaraino, hain zuzen ere. Lana eskuz egiten da, ureztagailuak eta erratzak erabilita. Arduradunen arabera, likido irristagaitzak erreakzio bat sortzen du, eta erreakzio horrek zoladuraren mikroporoak askatzen ditu. Zulo horiek bentosa-efektua sortzen dute, eta saihestu egiten du pertsonek edo zezenek irrist egitea. Konposatua duela 20 urtetik aplikatzen da Sanferminetan, eta bereziki ondo funtzionatzen du zoladura bustita dagoenean.

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