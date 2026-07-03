El juzgado se ratifica a favor de Euskal Udalekuak y en contra de la Diputación alavesa

La Sección nº1 de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Vitoria-Gasteiz se ha ratificado en suspender la inhabilitación impuesta por la Diputación de Álava contra la Asociación Sarrea Euskal Udalekua, organizadora del campamento de Bernedo (Álava), para celebrar actividades de tiempo libre infantil y juvenil.



El auto del juzgado desestima las alegaciones presentadas esta semana por la Diputación, y se ratifica en su decisión inicial a favor de los organizadores, han informado fuentes forales.

A pesar de contar con este aval judicial, Sarrea Euskal Udalekua ya ha anunciado que no celebrará las colonias este año porque ante la previsión de no poder hacerlo ya habían ofrecido otras alternativas a las familias interesadas en enviar a sus hijos a estos campamentos.

La inhabilitación a esta asociación, junto con una multa de 9000 euros, fue impuesta por la Diputación Foral de Álava, que además este año ha denegado los permisos para organizar los campamentos.



En este nuevo auto, la jueza insiste en dar la razón a la organización de los campamentos, y lo hace con los mismos argumentos que en el primero, ya que observa "desproporción" en la actuación de la Diputación.



