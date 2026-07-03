Campamento de verano de Bernedo
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El juzgado se ratifica a favor de Euskal Udalekuak y en contra de la Diputación alavesa

La jueza ha suspendido la inhabilitación impuesta a Sarrea Euskal Udalekua para organizar los campamentos en Bernedo. Aunque legalmente Sarrea podría celebrar las colonias, la organización ha decidido mantener las alternativas que pusieron en marcha cuando entró en vigor la prohibición.

BERNEDO (ALAVA), 30/09/2025.- Vista del lugar donde se celebra el campamento de Bernedo (Álava). El Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria acordó ayer citar a declarar a tres menores víctimas del campamento de Bernedo (Álava) y pedir a la Ertzaintza que trate de identificar a más menores afectados, según fuentes judiciales. EFE/ Adrian Ruiz Hierro
Lugar de los campamentos de Bernedo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Epaitegiak Euskal Udalekuak elkartearen aldeko epaia berretsi du, eta Arabako Foru Aldundiaren helegitea atzera bota
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EITB

Última actualización

La Sección nº1 de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Vitoria-Gasteiz se ha ratificado en suspender la inhabilitación impuesta por la Diputación de Álava contra la Asociación Sarrea Euskal Udalekua, organizadora del campamento de Bernedo (Álava), para celebrar actividades de tiempo libre infantil y juvenil.

El auto del juzgado desestima las alegaciones presentadas esta semana por la Diputación, y se ratifica en su decisión inicial a favor de los organizadores, han informado fuentes forales.

A pesar de contar con este aval judicial, Sarrea Euskal Udalekua ya ha anunciado que no celebrará las colonias este año porque ante la previsión de no poder hacerlo ya habían ofrecido otras alternativas a las familias interesadas en enviar a sus hijos a estos campamentos.

La inhabilitación a esta asociación, junto con una multa de 9000 euros, fue impuesta por la Diputación Foral de Álava, que además este año ha denegado los permisos para organizar los campamentos.

En este nuevo auto, la jueza insiste en dar la razón a la organización de los campamentos, y lo hace con los mismos argumentos que en el primero, ya que observa "desproporción" en la actuación de la Diputación.


Araba-Álava Campamentos de verano Diputación Foral de Álava Sociedad

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