Una concentración condena la agresión sexual a una menor en una tienda de golosinas de San Sebastián
Una concentración ha condenado este viernes en San Sebastián la agresión sexual a una menor de edad cometida en una tienda de golosinas de la capital guipuzcoana por la que un hombre ha sido detenido y se ha decretado su ingreso en prisión.
Convocada por la Organización Socialista de Mujeres Itaia y Gazte Asanblada de Amara Berri, la protesta ha tenido lugar a las 19.00 horas en la plaza Ferrerías del barrio de Amara de Donostia.
Los participantes se han concentrado tras una pancarta con la leyenda 'Contra la violencia machista. Es el momento de tomar las calles', en euskera, y han portado carteles en los que rechazaban los ataques sexuales y reclamaban justicia.
En un comunicado leído en la protesta, los convocantes han advertido de que "la violencia machista no para de crecer y cada vez son más los discursos que niegan su existencia".
"Es necesario posicionarse y organizarse para hacer frente a los discursos machistas, respondiendo y tomando las calles ante cada agresión machista", ha concluido.
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