Elkarretaratzea egin dute Donostian, hiriko gozoki-denda batean adingabe bati egindako sexu-erasoa gaitzesteko
Itaiak eta Amara Berriko Gazte Asanbladak deitu dute protesta, eta "eraso matxista bakoitzari aurre egin eta kaleak hartzeko" deia egin dute. Erasotzailea, dendaren jabea bera, kartzelan sartu dute.
Elkarretaratzea egin dute ostiral honetan Donostian, Gipuzkoako hiriburuko gozoki denda batean adingabe bati egindako sexu-erasoa gaitzesteko.
Itaia Emakumeen Erakunde Sozialistak eta Amara Berriko Gazte Asanbladak deituta, protesta 19:00etan izan da Donostiako Amara auzoko Burdinola plazan.
'Indarkeria matxistaren aurka. Kaleak hartzeko unea da' zioen pankarta baten atzean jarri dira parte-hartzaileak, sexu-erasoak arbuiatzeko eta justizia eskatzeko kartelak eskutan zituztela.
Protestan irakurritako ohar batean, deitzaileek ohartarazi dutenez, "ezinbestekoa da indarkeria matxistaren aurkako borroka indartzea; eta bide honetan, matxismoa ukatzen duten diskurtso erreakzionariei aurre egiteko beharra azpimarratu nahi dugu: indarkeria matxistaren normalizazioa dakarrelako eta ondorioz, erasotzaileen inpunitatea areagotzen duelako".
Gaineratu dutenez, "babesa antolatu eta indarkeri matxistaren aurka" borrokatu beharra dago, "ezinbestekoa da indarkeria matxistaren aurka posizionatzea, eraso bakoitzari aurre eginez eta horien aurka kaleak hartuz".
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