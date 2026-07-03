INDARKERIA MATXISTA
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Elkarretaratzea egin dute Donostian, hiriko gozoki-denda batean adingabe bati egindako sexu-erasoa gaitzesteko

Itaiak eta Amara Berriko Gazte Asanbladak deitu dute protesta, eta "eraso matxista bakoitzari aurre egin eta kaleak hartzeko" deia egin dute. Erasotzailea, dendaren jabea bera, kartzelan sartu dute.

Itaia Amara Berri
Elkarretaratzea, gaur arratsaldean, Donostian. Argazkia: @itaia_donostia
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EITB

Azken eguneratzea

Elkarretaratzea egin dute ostiral honetan Donostian, Gipuzkoako hiriburuko gozoki denda batean adingabe bati egindako sexu-erasoa gaitzesteko.

Itaia Emakumeen Erakunde Sozialistak eta Amara Berriko Gazte Asanbladak deituta, protesta 19:00etan izan da Donostiako Amara auzoko Burdinola plazan.

'Indarkeria matxistaren aurka. Kaleak hartzeko unea da' zioen pankarta baten atzean jarri dira parte-hartzaileak, sexu-erasoak arbuiatzeko eta justizia eskatzeko kartelak eskutan zituztela. 

Protestan irakurritako ohar batean, deitzaileek ohartarazi dutenez, "ezinbestekoa da indarkeria matxistaren aurkako borroka indartzea; eta bide honetan, matxismoa ukatzen duten diskurtso erreakzionariei aurre egiteko beharra azpimarratu nahi dugu: indarkeria matxistaren normalizazioa dakarrelako eta ondorioz, erasotzaileen inpunitatea areagotzen duelako". 

Gaineratu dutenez, "babesa antolatu eta indarkeri matxistaren aurka" borrokatu beharra dago, "ezinbestekoa da indarkeria matxistaren aurka posizionatzea, eraso bakoitzari aurre eginez eta horien aurka kaleak hartuz". 

Indarkeria matxista Feminismoa Donostia Gizartea

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Duela  min.

San Fermineko entzierroen ibilbidean irrist ez egiteko produktua aplikatu dute

Hamar bat pertsonak lan egin dute gauean produktu irristagaitza 1.875 metro karratu ingurutan zabaltzeko. Eremu babestuak Santo Domingoko aldaparen amaieran hasi eta Mercaderesko bihurgunera eta metro batzuk harago heltzen dira, Estafetaraino, hain zuzen ere. Lana eskuz egiten da, ureztagailuak eta erratzak erabilita. Arduradunen arabera, likido irristagaitzak erreakzio bat sortzen du, eta erreakzio horrek zoladuraren mikroporoak askatzen ditu. Zulo horiek bentosa-efektua sortzen dute, eta saihestu egiten du pertsonek edo zezenek irrist egitea. Konposatua duela 20 urtetik aplikatzen da Sanferminetan, eta bereziki ondo funtzionatzen du zoladura bustita dagoenean.

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