Detenido un joven en Urretxu acusado de agredir a su compañero de piso con una navaja
La víctima, de 23 años, tuvo que ser trasladada al Hospital de Zumarraga para ser atendido de los cortes que presentaba en cara y torso.
La Ertzaintza ha detenido a un hombre de 24 años en Urretxu (Gipuzkoa) acusado de un presunto delito de lesiones después de agredir con una navaja a un compañero de piso y provocarle cortes en cara y torso. La víctima, de 24 años, tuvo que ser trasladada al Hospital de Zumarraga para ser atendido de las lesiones que presentaba.
Según ha informado el Departamento de Seguridad en una nota, la agresión tuvo lugar el viernes, sobre las 16:00 horas, en una vivienda de la localidad guipuzcoana.
La propia víctima alertó, con una llamada al 112, de los hechos. Personada la Ertzaintza, los agentes hallaron en el exterior de la vivienda al presunto agresor, un varón de 24 años de edad, y en el interior a la víctima, otro hombre de 23 años de edad, y que se encontraba sin camiseta presentando cortes en el torso y una herida más profunda en una mejilla. Las parejas de ambos fueron identificadas.
Según el relato ofrecido por la víctima y las testigos, ambos varones habían discutido en el interior de la vivienda, y uno de ellos agredió al otro con una navaja multiusos que fue intervenida.
El detenido permanece en dependencias policiales hasta su puesta a disposición judicial.
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