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Gazte bat atxilotu dute Urretxun, pisukideari labanaz eraso egitea egotzita

Biktima, 23 urtekoa, Zumarragako Ospitalera eraman dute, aurpegian eta bularraldean zituen ebakiak sendatzeko.

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EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzak 24 urteko gizon bat atxilotu du Urretxun (Gipuzkoa), lesio delitua leporatuta, pisukide bati labanaz eraso egin eta aurpegian eta bularraldean ebakiak egiteagatik. 24 urteko biktima Zumarragako Ospitalera eraman dute, zauriak sendatzeko. 

Segurtasun Sailak ohar  bidez jakinarazi duenez, erasoa ostiralean gertatu zen, 16:00ak aldera, Gipuzkoako udalerriko etxebizitza batean. 

Biktimak berak deitu zuen 112 zenbakira, gertakarien berri emateko. Ertzaintza bertaratu zenean, agenteek ustezko erasotzailea aurkitu zuten etxebizitzaren kanpoaldean,  eta barruan biktima, 23 urteko beste gizon bat. Kamisetarik gabe zegoen, eta ebakiak zituen bularraldean eta zauri sakonago bat masail batean. Bien bikotekideak identifikatu zituzten ertzainek.

Biktimak eta lekukoek kontatutakoaren arabera, bi gizonek eztabaida izan zuten, eta haietako batek besteari eraso zion erabilera anitzeko labana batekin.

Atxilotutakoa ertzain etxean dute, epailearen esku noiz utzi zain. 

Urretxu Ertzaintza Delituak Gipuzkoa Gizartea

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