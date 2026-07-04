ALERTA METEOROLOGIKOA

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Beroagatik alerta laranja ezarri dute astelehenerako ia Hego Euskal Herria osoan

Araban eta Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean 38 ºC-rainoko maximoak espero dira, eta 41 ºC-rainokoak Foru Erkidegoaren erdialdean eta Erriberan. Kostaldean, Pirinioetan eta Nafarroako Kantauri isurialdean abisu horia ezarri dute eta termometroa 33-36 graduraino igoko da bertan. 

(Foto de ARCHIVO) Un termómetro en la calle marca la temperatura, a 28 de mayo de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, ha previsto para la jornada de hoy en Euskadi temperaturas rondando los 28-30 grados en puntos de costa, pero más cercanas a los 34-35 grados en el interior. H.Bilbao / Europa Press 28/5/2026

Astelehenean 38 ºC-ra igo daiteke termometroa Bilbon. Artxiboko argazkia: Europa Press

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EITB

Azken eguneratzea

Bueltan da sargoria. Baina oraingo honetan, Nafarroan salbu, termometroak ez du 40 graduen langa gaindituko, ekaineko beroaldian ez bezala. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak alerta laranja ezarri du muturreko tenperatura altuengatik Araban eta Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean; kostaldean ez du horrenbeste berotuko, eta abisu horipean izango dira egun horretan. Nafarroan, Aemet Espainiako meteorologia agentziak ere alerta laranja ezarri du lurraldearen erdialdean eta Erriberan. Pirinioak eta Nafarroako Kantauri isurialdea abisu horipean izango dira.

Bihar bertan hasiko dira bero kontuak. Segurtasun Sailak abisu horia ezarri du iganderako, baina Ebro ondoko eskualdean bakarrik, hots, Arabako Errioxan. Gainerakoan, tenperaturak gora egingo du, baina ez abisupean jartzeko moduan.

13:00etatik 20:00etara egongo da indarrean abisua, eta maximoak 36 gradura igoko dira. Kostaldean, 28 ºC ingurukoak izango dira, eta Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean eta Araba erdialdean, 33 ºC-koak.

Astelehena izango da asteko egunik beroena. Euskalmeten arabera, termometroak 37-38 ºC-ra igoko dira lurraldearen zati handienean. Alerta 12:00etatik 20:00etara egongo da aktibo. Kostaldean, arinago, 18:00etan, kenduko dute abisua;  maximoak 33 gradukoak izango dira bertan.

Nafarroa erdialdean eta Erriberan ezarritako alerta laranjak (13:00-21:00) Iruñeko sanferminetako txupinazoarekin bat egingo du. Iragarpenaren arabera, 40 graduak harrapa daitezke Nafarroako bihotzean. Izan ere, hego-mendebaldetik joko du haizeak, eta horrek bero sentsazioa areagotuko du. Erriberan 41 ºC-ra arteko maximoak espero dituzte. 

Bero-boladak Alerta Meteorologikoak Araba Bizkaia Gipuzkoa Nafarroa Gizartea

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