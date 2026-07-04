AEBk inoiz izan duen hedapen handiena duela goraipatu du Trumpek Independentziaren Egunean
AEBren nagusitasun militarra aldarrikatu du Trumpek, baita XX. mendeko gatazka handietan izan duen paper historikoa ere: "Armadarik indartsuena eta boteretsuena sortu dugu".
Donald Trump AEBko presidenteak Ameriketako Estatu Batuen potentzia ekonomiko eta militarra azpimarratu du, herrialdearen independentziaren 250. urteurrena dela eta egindako hitzaldian.
Ekonomiari dagokionez, agintariak ziurtatu du herrialdea aurrekaririk gabeko hazkunde-ziklo baten buru dela, atzerriko inbertsio masiboaren etorrera nabarmenduz.
"Ekonomiarik handiena eta dinamikoena eraiki dugu. Eta gure herrialdea inoiz baino hobeto dago", adierazi du, "mundu guztitik 19,2 bilioi dolar (16.780.800 milioi euro inguru) AEBra iristen ari dira" gehitu aurretik.
New Yorkeko dirudunak adierazi duenez, bere muga-zergen politikak eta hauteskundeetan lortutako emaitzak herrialdearen industrializazioa bultzatu dute, ekoizpen azpiegitura berriekin. "Lantegiak eta fabrikak eraikitzen ari dira AEBn zehar, eta orain arte inoiz ikusi ez dugun erritmoan eraikitzen ari dira", adierazi du.
Segurtasunaren eta defentsaren esparruan, Trumpek AEBren nagusitasun militarra aldarrikatu du, baita XX. mendeko gatazka handietan izan duen paper historikoa ere. "Armada indartsuena eta boteretsuena sortu dugu", esan du, herrialdea nazioarteko ordena garaikidearen eraketan erabakigarria izan dela gaineratuz.
Etxe Zuriko agintariak, halaber, irmotasun mezua zabaldu du atzerri politikan, esanez AEBren aurkariak ahulduak edo geldituak izan direla.
Testuinguru horretan, hainbat herrialde "akordio batera iristeko beharraren beharraz" daudela adierazi du, Washingtonek nazioarteko negoziazioetan duen nagusitasuna azpimarratuz.
Trumpek uste du 250 urteko historiaren ostean ere, herrialdeak munduko erreferente izaten jarraitzen duela: "250 urtez, mundu osoak gure herrialdeari begiratu dio, eta inspirazio iturri izan da".
"Orain errespetua baino ez dago. Eta onena etortzeko dagoela esan nahi dizuet ", esanez amaitu du hitzaldia.
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