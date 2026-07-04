La Manada kasuak 10 urte

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La Manada auziaren prozesu judizialak gizartearen haserrea piztu zuen

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Bi auzitegik ez zuten ez larderiarik ez indarkeriarik ikusi 2016ko uztailaren 7an bost gizonek emakume bati egindako talde-erasoan, eta 2018an abusuagatiko zigorra eman zuten. Bitartean, kaleetan, Iruñean aurrena eta estatu osoan gero, oihu bat zabaldu zen: "Ez da abusua, bortxaketa da". Azkenean, aldarri zena, epai irmo batean islatu zen. 

La Manada" auzia Nafarroa Indarkeria matxista Feminismoa Gizartea

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