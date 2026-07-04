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Bypassa ezarri dute N-1 errepidean, Tolosa parean eta Donostiarako noranzkoan, igandera arte

Zorua hobetzeko lanak tarteko, bide zati horretan errei bakarra izango da noranzko bakoitzean. 

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EITB

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Asteburuan N-1eko bide zorua hobetzeko lanak egin behar dituztela eta, bypassa egongo da errepidean, Tolosa (Gipuzkoa) parean eta Donostiarako noranzkoan.

Gipuzkoako Foru Aldundiak ohar bidez jakinarazi duenez, ostegunean, 22:00etan, jarri zuten bypassa eta biharko ordu berean kenduko dute.

Guztira, ia bi kilometroko tartea hobetu behar dute, 1,6 milioi euroko aurrekontuari esker. Legorreta eta Olaberria artean, zorua hobetuko dute, eta Andoainen, segurtasuna indartu.

Hobekuntza lanok hiru fasetan egingo dituzte, denak ere udako asteburuetan, gidariei ahalik eta kalterik txikiena egiteko. 

N-1 Tolosa Gipuzkoa Trafikoa Gizartea

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