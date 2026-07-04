10 años del caso La Manada
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El proceso judicial del caso La Manada hizo estallar de indignación a la sociedad

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Euskaraz irakurri: La Manada auziaren prozesu judizialak gizartearen haserrea piztu zuen
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EITB

Última actualización

Dos tribunales no apreciaron intimidación ni violencia en la agresión grupal de cinco hombres a una mujer el 7 de julio de 2016, y dictaron en 2018 una condena por abuso, mientras miles de voces, primero desde Pamplona y después por todo el estado, gritaban "no es abuso, es violación". Finalmente, lo que era un clamor, se reflejó en una sentencia firme en 2019. 

Caso "La Manada" Navarra Violencia machista Feminismo Sociedad

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