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San Fermin usaina dario jada Iruñeari

Iragarkia
PAMPLONA, 03/07/2026.- Pamplona ya se viste de blanco y rojo, una señal inequívoca de que los Sanfermines están a la vuelta de la esquina. Basta con pasear por sus calles para comprobar cómo los escaparates de todo tipo de comercios se tiñen de la característica marea rojiblanca: camisas, pantalones, fajas, pañuelos, complementos e incluso lencería ocupan un lugar protagonista. La ciudad comienza a transformarse mucho antes del chupinazo y son precisamente las tiendas las que reflejan el inicio de la cuenta atrás. Porque si hay algo que simboliza la identidad de estas fiestas es su indumentaria, ese uniforme no escrito y obligtorio que durante ocho días inunda Pamplona. En la capital navarra, vestir de blanco no responde únicamente a una elección estética, sino que simboliza el sentimiento de pertenencia a una de las fiestas más universales.EFE/ Jesús Diges
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Txupinazorako egun gutxi falta diren honetan, kolore zuri-gorria nagusitzen hasi da Nafarroako hiriburuan. Ostalariak eta dendariak lanpetuta daude, prestaketa lanei azken ukituak ematen. 

Sanferminak Iruñea Nafarroa Jaiak Gizartea

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