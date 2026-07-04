El Papa rinde homenaje en Lampedusa a los migrantes fallecidos y agradece el recuerdo del legado de Francisco
El papa León XIV ha asegurado este sábado, durante su visita a la isla italiana de Lampedusa, que los miles de muertos registrados en el mar Mediterráneo son víctimas tanto de "decisiones tomadas" como de "decisiones omitidas", y denunció la indiferencia ante el drama migratorio.
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Trump ensalza la fortaleza de EE. UU. y su máxima expansión en el Día de la Independencia
Trump ha reivindicado la hegemonía militar estadounidense y su papel histórico en los grandes conflictos del siglo XX: "Creamos el Ejército más fuerte y poderoso".
La capilla ardiente de Alí Jameneí ha sido abierta en Teherán
En la capilla ardiente de Alí Jameneí se ha dado el último adiós al máximo ayatolá asesinado el primer día de la guerra en Teherán. El ataúd de Jameneí ha sido colocado en el centro y, a su alrededor, cuatro urnas funerarias de los familiares que lo acompañaban el día del ataque. A partir de mañana, los ciudadanos podrán acceder a la mezquita donde se encuentra el féretro y, el lunes, este recorrerá las calles de Teherán.
Estados Unidos cumple 250 años con Trump y su gran feria como protagonistas
Washington se prepara para conmemorar el 4 de julio los 250 años de la declaración de independencia de Estados Unidos, una efeméride que Donald Trump ha convertido en una exaltación de su propia figura. El líder republicano acapara el protagonismo con actos de marcado tono electoral, monedas conmemorativas con su rostro y una gran feria en el National Mall. La iniciativa incluye una noria gigante, un arco del triunfo, rodeos, discursos, fuegos artificiales y sobrevuelos de aviones militares. Sin embargo, pese al despliegue, la celebración está resultando un fracaso por la escasa afluencia de público, lo que refuerza las críticas de quienes acusan a Trump de apropiarse de una fiesta nacional para promocionarse políticamente.
Evacuadas más de 3000 personas por un incendio forestal en Cataluña Norte
Según las primeras investigaciones, el fuego se ha originado por la explosión de una bombona de gas y han alcanzado tres campings y un puerto deportivo.
Rescatado con vida después de ocho días bajo los escombros tras los terremotos en Venezuela
Un hombre ha sido rescatado con vida de entre los escombros ocho días después de los terremotos en Venezuela. Desde que el pasado domingo contactaran con él, unas 100 personas han trabajado día y noche para intentar llegar y sacar a Hernán Gil. Le han podido pasar agua y cuidarlo en todo momento. Así, la operación de 72 horas ha tenido el mejor desenlace posible.
A una semana de los terremotos, Venezuela contabiliza 2295 muertos y más de 11 200 heridos
A pesar de que han pasado siete días, los equipos de rescate no han podido llegar a todos los edificios derrumbados. En muchos casos, son familiares y vecinos los que están trabajando entre escombros y el enfado por la falta de ayuda comienza a extenderse.
El momento en el que interceptan a un policía robando dinero entre los escombros del terremoto en Venezuela
Cuatro policías fueron detenidos este martes en Venezuela acusados de apropiarse de "bienes económicos" entre los escombros de edificaciones derrumbadas en el estado La Guaira, el más afectado por los terremotos de la semana pasada, según han informado las autoridades.
El puerto de La Guaira se ha convertido en una morgue improvisada para la identificación de las personas fallecidas
Las labores de rescate continúan en Venezuela, pero cada vez son menos las personas que encuentran con vida. Las morgues de los hospitales se han desbordado y el puerto de La Guaira se ha convertido en una morgue improvisada. Desde allí, los cuerpos identificados son enviados a Caracas.