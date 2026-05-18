Gazara zihoan beste flotilla bateko itsasontziak atzeman ditu Israelgo Armadak

Joan den ostegunean Turkiatik atera ziren ontziak. Israelgo Itsas Armadak ontzidia osatzen duten 57 ontzietatik 10 geldiarazi dituelakoan daude.

Agentziak | EITB

Israelgo Itsas Armadak gutxienez bost ontzi atzeman ditu astelehen honetan, Gazako Zerrendara laguntza humanitarioa eraman nahi zuen ontzidi batekoak, Freedom Flotilla erakundeak, ekimenaren babesleetako batek, jakitera eman duenez.

Israelgo Itsas Armadako txalupa azkarrek Zipreko kostaldetik gertuko nazioarteko uretan abordatu dituzte, Global Sumud Flotillak gehitu duenez. Gazako kostatik 260 itsas miliara atzeman dituzte.

Freedom Flotillak zehaztu du gutxienez bost ontzi atzeman dituztela, baina beste bost geldiarazi dituzten susmoa dute.
  
Freedom Flotilla eta Rumbo a Gaza erakundeek azaldu dutenez, "Israelgo Armadak eraso egin die eta legez kanpo atzeman ditu, 10:30ak aldera, Gazatik 250 itsas miliara".

Erakunde horren arabera, Israelgo Armadak jakinarazi du ontzidiko kideak "karga-ontzi handi batera" eramango dituztela, Israelgo Axdod portura iritsi aurretik.

Israelgo Gobernuak 57 itsasontzik osatzen duten flotillari ohartarazi zion ez zuela horrelako "probokaziorik" onartuko, eta atzera Turkiara joateko.

