Gorpu bat topatu dute Iruñean, kale erdian, indarkeria zantzuekin
Gorpua 16:30 aldera topatu dute, Etxabakoitzeko igogailuaren ondoan dagoen lorategi batean, Iruñeko Remiro de Goñi kalean, eta "lehen zantzuen arabera, indarkeriazko heriotza izan da".
Gizon bat hilda aurkitu dute ostegun arratsaldean Iruñeko berdegune batean, Remiro de Goñi kalean, indarkeria zantzuekin.
Gorpua 16:30 aldera topatu dute, Etxabakoitzeko igogailuaren ondoan dagoen lorategi batean, Iruñeko Remiro de Goñi kalean, eta "lehen zantzuen arabera, indarkeriazko heriotza izan da".
Iruñeko udaltzainak eta Espainiako Poliziako agenteak bertaratu dira, eta agintari judiziala ere bertaratu da, gorpua altxatzeko.
Ingurua hesitu egin dute, gertatutakoa argitzeko miaketak egiten dituzten bitartean. Lehen informazioen arabera, Espainiako Poliziak hartuko du bere gain ikerketa.
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