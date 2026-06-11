Hallado un cadáver en la calle en Pamplona con signos de muerte violenta

Un hombre ha sido hallado muerto este jueves en un espacio público en Pamplona, en la calle Remiro de Goñi, con signos de muerte violenta.

El cuerpo ha sido localizado sobre las 16:30 horas en una zona ajardinada situada junto al ascensor de Etxabakoitz, en la calle Remiro de Goñi de Pamplona, y "los primeros indicios apuntan a una muerte violenta".

Hasta el lugar se han trasladado agentes de la Policía Municipal de Pamplona y agentes de la Policía Nacional. También se ha desplazado la autoridad judicial para proceder al levantamiento del cadáver.

La zona ha sido acordonada, mientras los especialistas llevan a cabo las investigaciones para tratar de esclarecer lo ocurrido. Las primeras informaciones apuntan a que será la Policía Nacional la que asuma la investigación.