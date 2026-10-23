Euskadi investigará los 40 000 casos de afectados de la polio durante el franquismo

El Instituto vasco de la Memoria Gogora pondrá en marcha un proyecto de investigación para la recuperación de la Memoria Histórica de las 40 000 personas afectadas de la polio durante el franquismo.

En este proyecto participará la asociación Eginaren Eginez, que agrupa un gran número de personas que resultaron infectadas por el virus de la poliomelitis en Euskadi.

La vacuna de la polio comenzó a administrarse de forma masiva en todo el mundo a partir de 1955, "pero en la España franquista la negligencia del régimen retrasó las campañas masivas de vacunación durante más de 8 años, abocando a más de 40 000 niños a un contagio evitable, también en Euskadi", según ha explicado el instituto dependiente del Gobierno Vasco.

El proyecto se pondrá en marcha en 2027 y combinará una investigación histórica con la recogida de testimonios.

Con esta iniciativa, Gogora pretende cumplir el compromiso asumido por el Gobierno Vasco recogido en la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi.