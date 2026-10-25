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Comienzan los preparativos para levantar la acampada de la Puerta del Sol en Madrid

Oficialmente no se ha comunicado aún la decisión, pero todo apunta a que la organización planea llevar a cabo el desalojo de forma gradual.
FOTODELDÍA MADRID, 27/09/2026.-Cientos de acampados en la Puerta del Sol convocados por el Sindicato de Inquilinas se preparan este domingo para dormir una segunda noche, y las que hagan falta, en tiendas de campaña, hasta que el Gobierno apruebe el real decreto 'Maricarmen' que debe incluir, entre otras medidas, contratos indefinidos de alquiler.- EFE/ Borja Sánchez-Trillo
Plaza del Sol, en Madrid. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Puerta del Soleko kanpaldia altxatzeko prestatzen hasi dira Madrilen

EITB

Última actualización

En Madrid, los allí presentes han comenzado a prepararse para levantar la acampada de la Puerta del Sol. Todavía no han concretado cuándo y cómo, pero todo apunta a que será gradualmente.  

La decisión se tomará en asamblea, una de ellas esta misma noche. Según primeras informaciones, la mayoría de los participantes serían partidarios de suspender la acampada.

Los acampados llevan allí cuatro semanas, movidos por la indignación que despertó el desahucio de Mari Carmen Abascal y en demanda de medidas para dar solución a la crisis de la vivienda.

Este domingo ya se han retirado algunas tiendas y también se está estudiando el destino de la comida y la ropa acumulada.

En las últimas semanas, mucha gente que vive en la calle se ha acercado al campamento, ya que además de refugio han tenido acceso a comida. Por ello, también se está estudiando qué solución dar a estas personas.

Madrid España Vivienda Sociedad

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