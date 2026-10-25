Comienzan los preparativos para levantar la acampada de la Puerta del Sol en Madrid

En Madrid, los allí presentes han comenzado a prepararse para levantar la acampada de la Puerta del Sol. Todavía no han concretado cuándo y cómo, pero todo apunta a que será gradualmente.

La decisión se tomará en asamblea, una de ellas esta misma noche. Según primeras informaciones, la mayoría de los participantes serían partidarios de suspender la acampada.

Los acampados llevan allí cuatro semanas, movidos por la indignación que despertó el desahucio de Mari Carmen Abascal y en demanda de medidas para dar solución a la crisis de la vivienda.

Este domingo ya se han retirado algunas tiendas y también se está estudiando el destino de la comida y la ropa acumulada.



En las últimas semanas, mucha gente que vive en la calle se ha acercado al campamento, ya que además de refugio han tenido acceso a comida. Por ello, también se está estudiando qué solución dar a estas personas.