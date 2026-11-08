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Suspendido el servicio de Metro Bilbao entre Sestao y Kabiezes

Se ha producido un arrollamiento hacia las siete de la mañana en Portugalete. La estación ha sido evacuada y el servicio se ha suspendido.

Metro Bilbao EUROPA PRESS 17/3/2026
Imagen de archivo de Metro Bilbao.
Euskaraz irakurri: Metro Bilbaok zerbitzua eten du Sestao eta Kabiezes artean

EITB

Última actualización

El servicio de metro entre Sestao y Kabiezes está suspendido debido a un arrollamiento ocurrido a las siete de la mañana. El suceso se ha producido en la estación de Portugalete, que ha sido desalojado. 

Metro Bilbao Sestao Santurtzi Bilbao Sociedad

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