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Ehunka pertsona iritsi dira Kanariar Uharteetara azken egunotan, gehienak Hierrora
1.600 pertsonatik gora iritsi dira joan den larunbatetik Kanariar Uharteetara kaiukoetan, tartean dozena bat haur. Horietatik guztietatik 1.200 inguru, Hierro uhartera iritsi dira eta, bertan, gainez eginda daude migratzaileak artatzeko azpiegiturak. Asteartean egingo den Ministroen Arteko Ezohiko Kontseiluak baliabidetan errefortzuak jarriko dituen itxaropena du Fernando Clavijo Kanarietako presidenteak.
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