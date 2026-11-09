Migrazioa
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Ehunka pertsona iritsi dira Kanariar Uharteetara azken egunotan, gehienak Hierrora

Iragarkia
EL PINAR (EL HIERRO), 07/11/2026.- Llegada al puerto de La Restinga, en el municipio de El Pinar, en la isla de El Hierro, de 55 inmigrantes que han sido rescatados por la embarcación de Salvamento Marítimo, Salvamar Mizar, este sábado, en aguas cercanas a El Hierro. EFE/ Gelmert Finol
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

1.600 pertsonatik gora iritsi dira joan den larunbatetik Kanariar Uharteetara kaiukoetan, tartean dozena bat haur. Horietatik guztietatik 1.200 inguru, Hierro uhartera iritsi dira eta, bertan, gainez eginda daude migratzaileak artatzeko azpiegiturak. Asteartean egingo den Ministroen Arteko Ezohiko Kontseiluak baliabidetan errefortzuak jarriko dituen itxaropena du Fernando Clavijo Kanarietako presidenteak. 

Migrazioa Gizartea

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