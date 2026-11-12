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Istiluak eta karga polizialak izan dira bart Madrilen eta Bartzelonan, greba orokorraren manifestazioen ostean
Etxebizitzarako eskubidearen eta soldata duinen aldeko mobilizazioen eguna tentsioz beteriko irudiekin amaitu zen Bartzelonan eta Madrilen. Manifestazioen ondoren, kaputxadunek erakusleihoen kontra egin zuten, kontenedoreak gurutzatu zituzten eta polizia-kargak izan ziren. Dozenaka pertsona atxilotu dituzte istiluetan.
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